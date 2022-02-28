Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukraynadan Romanyaya sığındı

2016'da Eurovision'da birinci olan Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rus saldırıları devam ederken iki çocuğuyla birlikte Romanya'ya sığındı. Şarkıcı, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

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Rus saldırıları devam ederken Ukrayna’dan pek çok vatandaş da komşu ülkelere sığınmaya devam ediyor. Ülkesini geride bırakanlardan biri de 2016’da Eurovision’da birinci olan Ukraynalı sanatçı Jamala…

Jamala, iki çocuğuyla birlikte Romanya sığındığını ve bu süreçte neler yaşadıklarını, hissettiklerini sosyal medyada paylaştı.

Jamala fotoğraflar paylaşırken gönderisine de şu satırlarla başlıyor: “Uyandığımda, bunların Don’t Look Up filmi olduğunu duymak istedim.” Ayrıca yolculuklarının zorluklarına da değinen Jamala 4 saatte sadece 2 km yol gidebildiklerini, 4 gün boyunca arabada olduklarını ve yiyecek bir şeyleri olmadığını belirtiyor.

Jamala, hayatını kaybedenlere, yaralananlara, saldırılar yüzünden sığınaklarda doğum yapan kadınlara, sevdiklerini savaşa gönderen kadınlara da dikkat çekerek tüm saldırıları da kınıyor.

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