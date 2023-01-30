Targaryen karakterine benzetilen Başkan Vekili: Winter is coming
Game of Thrones'taki Targaryen karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İmamoğlu'nun ziyareti sonrası tüm Türkiye'de ilgi odağı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği CHP’li Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Başkan Vekili Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterlerine benzetildi, kendisine iltifat yağdı.
Melek Mızrak Subaşı, gördüğü ilgi üzerine sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.
“İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Unutmadan, Winter Is Coming!” *
(*Kış geliyor)
VEKALETEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi Meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkan Vekilini belirlemişti.