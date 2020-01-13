Hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında alınması önerilen folik asit bebeğin beyin ve omurilik kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Her gün düzenli olarak alınması gerekmektedir. Doğum kusurları gebeliğin ilk 3-4 haftasında meydana gelmektedir. Bu nedenle folik asit kullanımı ihmal edilmemelidir. Peki, gebelikte neden folik asit kullanılır?

Folik asit b vitamini üyelerinden biridir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar ve bebeğin beyin ve omuriliğinin gelişmesine yardımcı olur. Folik asidin en iyi kaynakları takviyeli tahıllar ve koyu yeşil sebzeler ve turunçgillerde bulunur. Kuşkonmaz da büyük oranda folik asit içermektedir. Gebelik öncesi muhtemelen doktorunuz folik asit kullanımı hakkında sizi bilgilendirecektir. Peki, gebelikte neden folik asit kullanılır?

HAMİLELİKTE NEDEN FOLİK ASİT ALINMALI?

Gebeliği önceden planlayanlar folik asit kullanımına önceden başlamalıdır. Eğer beklenmedik bir hamilelik ise doktorunuz hemen folik asit kullanmanızı önerecektir. Gebelikte folik asit kullanımı bebeğin özelikle beyin ve omurgasında yaşanacak sorunları önlediği bilinmektedir. Hamileliğin ilk haftalarında folik asit mutlaka kullanılmalıdır. Alınan folik aist bir yandan anne adayının folik asit ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. Folik asit sinir yolu kusurlarını yani doğum kusurlarını önlediği düşünülmektedir. Bu hasarlar bebeğin beyin gelişiminin eksik olmasına, beyin hasarı yaşamasına veya bir takım sakatlıklar yaşanmasına neden olabilir. Doktorunuzun önereceği dozda her gün düzenli olarak folik asit alınmalıdır. Yapılan bir araştırmaya göre folik asit, kadınların erken doğum oranlarını %50 düşürdüğü gözlemlenmiştir.