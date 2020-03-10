Geciktirici hap kaç gün önce içilmeli?

Adet dönemi her kadının yaşamının sağlıklı ve normal bir şekilde işleyişini sağlar ancak, adet döneminin gelmemesini istediğimiz bazı özel zamanlar vardır. Geciktirici haplar önceden belirlenen tatil, gezi gibi planların aksatılmaması için adet tarihini ertelemek için kullanılır. Peki geciktirici hap ne zaman içilir?

Geciktirici haplar doğal olarak üretilen progesteron hormonuna benzeyen sentetik bir progestojendir. Adet dönemi sırasında progesteron hormonunda düşüş görülür ve bu durum adet sürenizin oluşmasına neden olur ancak, dışarıdan müdahale edildiğinde östrojen ve progesteron da düşüş gerçekleşirse adet döngüsü ertelenebilir. Ertelemenin en fazla 10 güne kadar geciktirilmesi gerekir çünkü ilaçlarla daha fazla adet tarihini geciktirmeye çalışmak bazı yan etkilerin görülmesine neden olabilir.

ADET GECİKTİRİCİ HAPLAR NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Adet döneminiz gelmeden 2 gün önce kullanılmaya başlamak gerekir. Farklı çeşitlerde bulunan bu ilaçların bazılarını günde 2 tane bazılarını da 3 tane kullanmak yeterlidir. Bu ilacı kullanırken 10 günü aşmamak ancak daha uzun süre alınması gerektiğinde ise doktorunuz tarafından kontrollü biçimde alınması gerekir.

GECİKTİRİCİ İLAÇ KULLANILDIĞINDA KAÇ GÜN SONRA ADET DÖNEMİ BAŞLAR?

Geciktirici ilacı içmeyi kestikten yaklaşık 2-3 gün sonra kanama meydana gelir. İlacı bırakmanın ardından yaşanan iki adet döneminde kanamada artış ve ağrı hissi yaşanabilir.

ADET DÖNEMİNİ GECİKTİRMENİN BİR RİSKİ VAR MIDIR?

Adet dönemini ertelemek için kullanılan ilaçların vücuda herhangi bir yan etkisi yoktur ancak ilaçlar vücudun doğal dengesinde değişiklikler yaratığı için çok sık kullanılmaması, en fazla yılda 2 kez kullanılması önerilmektedir.