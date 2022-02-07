Genco Erkal: Zamlar iktidarınızın sonu olacak
Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlara tepki gösterdi. Erkal, "Yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak dedi.
Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023'ü göremeyesiniz” dedi.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ ısrarı sonucunda eylül ayında art arda faiz indirimine gidildi. Aralık ayına gelindiğinde dolar/TL, bu adımlara paralel olarak 18 seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçte iğneden ipliğe her şeye ‘maliyetlerdeki artış’ gerekçe gösterilerek zam yapıldı.
Daha sonra Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için kur korumalı TL mevduat desteği devreye sokuldu, ancak doların 13 liraya düşmesi yapılan zamların geri alınmasına yetmedi.
Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren elektrik, doğalgaz ve akaryakıta peş peşe zamlar yapıldı. Özellikle elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle milyonlarca kişinin faturası 2’ye, hatta 3’e katlandı.
Yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirdi. Kimi sokağa çıkıp zamları protesto etti, kimi de fahiş fiyattaki faturalarını sosyal medyadan paylaşıp tepki gösterdi.