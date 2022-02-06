Hakkari’de 2 bin 800 rakımda festival

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce vatandaşın otobüs ve minibüslerle taşındığı ve iki gün süren festival Anadolu Ateşi'nin gösterisi ile son buldu.

Orhan BOZKURT

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Hakkari’de valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle düzenlenen 4’üncü Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Paraşüt gösterisi ve kar voleybolu etkinliğinin yapıldığı, Rengi-Hakkari Grubu’nun konser verdiği etkinlikte ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da sahneye çıktı.

“İNSANI HAKKARİ’DEN ÇIKARABİLİRSİNİZ AMA…”

Sahnede konuşma yapan Yılmaz Erdoğan, “En son 6 yaşındayken bu yaylaya gelmiştim. Sizinle burada buluşmak benim hayatımda unutmayacağım bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Bir insanı Hakkari'den çıkarabilirsiniz ama Hakkari'yi onun içinden çıkaramazsınız. Burası bizim yaylamız. Uzun yıllar sonra burada sizlerle bulaşmak beni mutlu etti. Önümüzdeki mayıs ayında burada turneye geleceğim. Devamını o zaman anlatacağım size. Bugün çocuklarımız, annem ve babam da burada. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

ANADOLU ATEŞİ BÜYÜLEDİ

Yılmaz Erdoğan, bu sırada sahnede olan tiyatrocu Ersin Korkut’un söylediği Kürtçe şarkılara da halay çekerek, eşlik etti. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, daha sonra sahne aldı. Anadolu Ateşi’nin değişik yörelere ait oyunların yanı sıra Hakkari’nin yöresel halayı ‘Şemmame’ oyunu da izleyicilerden alkış aldı.

Hakkari'de 2 bin 800 rakımda düzenlenen 4. Kar Festivalinde konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, “Hakkari artık terörle, şiddetle, gözyaşıyla değil; sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor” dedi.

“40 BİN ÇOCUĞA KAYAK ÖĞRETTİK”

Yurttaşların, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’ne otobüs ve minibüslerle ücretsiz taşındığı alanda konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, corona virüsünden dolayı iki yıldır festivali yapamadıklarını belirtti. Akbıyık, şöyle konuştu:

* Hakkari’de hakikaten hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Burada 40 bin çocuğa ücretsiz kayak öğrettik. Kayak milli takımımızın yarısı Yüksekovalı sporcularımızdan oluşuyor. Bunun yanında 10 bin gencimize yüzme öğrettik.

* Hakkari her alanda büyük bir dönüşüm içerisinde. Artık Hakkari festivaller şehri oldu. Kar festivali, Çukurca fotosafari ve doğa sporları festivali. Cilo Sat Dağlarında, 3 bin 400 rakımda festival yaptık. Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla değil; Sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor.

KAR TÜNELLERİNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler, jandarma ve özel hareket timlerinin açtığı kar tüneline girerek burada hatıra fotoğrafı çektiler. Daha sonra canlı müzik eşliğinde vatandaşlarla halay çeken Vali Akbıyık ve beraberindekiler, AFAD, Kızılay, UMKE, Toplum Destekli Polis, Jandarma ve esnaf tarafından açılan stantları gezdi.

Sanatçı Rıdvan Tekbaş konseri ve Rengi Hakkari sanat topluluğunun dans gösterisi ile süren festivale İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcıları, Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyete Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.