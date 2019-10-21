Hurmanın faydaları nelerdir? Hurmanın vücuda yararları…

Palmiyegiller ailesinden olan hurma, tropikal, ılıman ve çöl ikliminde yetişir. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişen hurma, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere yaklaşık 15 farklı mineral ve vitamin barındırıyor. Hurma, sadece Ramazan Ayı'nda değil yılın her zamanında tüketilmesi gereken bir meyvedir. Düzenli olarak tüketildiğinde birçok hastalığı önleyen hurmanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum açısından oldukça zengin olan hurmada, A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan hurma, tok tutması ve kan şekerini düzenlemesi dışında doğal bir antioksidan. Hücre yenilenmesi ile kanser riskini azaltan hurmanın sağlık açısından yararlarını haberimizde sizler için derledik… Hurmanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

HURMANIN FAYDALARI

Hurmanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Tansiyonu dengeler

Hurma, içeriğinde bulunan zengin potasyum minerali sayesinde kalp dostu besinlerin başında yer alıyor. Hurma kan basıncını

(tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor.

Damar tıkanıklığını önler

Güçlü bir antioksidan olması nedeniyle hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

Demir eksikliğini giderir

Hurma, yüksek demir içeriği nedeniyle düzenli olarak tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırmaya yardımcı oluyor.

Kansızlığı önlemeye yardımcı

Hurma, demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltır ve ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısının artmasına yardımcı olur.

Kanser önleyici etki

Kanser serbest radikallerin neden olduğu ölümcül hastalıklardan biridir. Serbest radikalleri durduran veya yavaşlatan ve önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini hurmada zengindir. Bu iki madde vücudu kansere karşı korur.

Kilo verdirir

Hurma, lifli yapısı ile uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Hurma ayrıca içerdiği kalori miktarı ile enerji de verir. Ara öğünlerde hurma tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tok tutması açısından ve öğünlerde fazla yemenize engel olarak kilo vermenize yardımcı olur.

Sağlıklı kemikler

Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının korunmasına katkı sağlar.

Hurma ayrıca, kemik erimesi ve yumuşaması gibi gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde de fayda sağlar.