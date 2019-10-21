Hurmanın faydaları nelerdir? Hurmanın vücuda yararları…

Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum açısından oldukça zengin olan hurmada, A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan hurma, tok tutması ve kan şekerini düzenlemesi dışında doğal bir antioksidan. Hücre yenilenmesi ile kanser riskini azaltan hurmanın sağlık açısından yararlarını haberimizde sizler için derledik… Hurmanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…
HURMANIN FAYDALARI
Hurmanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:
Tansiyonu dengeler
Hurma, içeriğinde bulunan zengin potasyum minerali sayesinde kalp dostu besinlerin başında yer alıyor. Hurma kan basıncını
(tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor.
Damar tıkanıklığını önler
Güçlü bir antioksidan olması nedeniyle hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.
Demir eksikliğini giderir
Hurma, yüksek demir içeriği nedeniyle düzenli olarak tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırmaya yardımcı oluyor.
Kansızlığı önlemeye yardımcı
Hurma, demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltır ve ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısının artmasına yardımcı olur.
Kanser önleyici etki
Kanser serbest radikallerin neden olduğu ölümcül hastalıklardan biridir. Serbest radikalleri durduran veya yavaşlatan ve önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini hurmada zengindir. Bu iki madde vücudu kansere karşı korur.
Kilo verdirir
Hurma, lifli yapısı ile uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Hurma ayrıca içerdiği kalori miktarı ile enerji de verir. Ara öğünlerde hurma tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tok tutması açısından ve öğünlerde fazla yemenize engel olarak kilo vermenize yardımcı olur.
Sağlıklı kemikler
Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının korunmasına katkı sağlar.
Hurma ayrıca, kemik erimesi ve yumuşaması gibi gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde de fayda sağlar.