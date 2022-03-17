Ihlara Vadisi için korkutan karar

Kapadokya sınırları içinde dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nin korumu statüsü yeniden belirlendi. Kanyonun bir kısmı "Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edildi. 2019'da mevzuatta yapılan değişiklikle bu alanlarda madencilik bile yapmak mümkün.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kanyonları arasında sayılan ve Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren önemli bir merkezi olan Ihlara Vadisi’nin koruma statüsü değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın “Bakanlık Makamının Oluru” ile alındığı vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi

Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 9 Mart 2022 tarihli Olur’u ile, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir.”

“MADENCİLİK BİLE YAPILABİLİR”



Mevzuatta 2019 yılında yapılan değişiklikle doğal sitler 3 kategoriye ayrıldı:

1. Kesin Korunacak Hassas Alanlar

2. Nitelikli Doğal Koruma Alanları

3. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda neler yapılabiliyor:

Madencilik faaliyetleri yapılabiliyor.

Kum, çakıl, taş, maden gibi malzemeler alınabiliyor. Bu amaçla ocak açılabiliyor.

Düşük yoğunlukta turizm ve yerleşim yapılarına izin veriliyor.

Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini koruyor.

Mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabiliyor.

Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşuluyla turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabiliyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebiliyor.



KAPADOKYA SINIRLARI İÇİNDE

Ihlara Vadisi, Hıristiyanlığın kuruluş yıllarından beri önemli bir dini merkez oldu. 14 kilometrelik vadide çok sayıda kilise ve tarihi yaşam alanı var. Asırlar önce Hasan Dağı'nın püskürmesiyle oluşan volkanik tabaka, doğa olayları ve Melendiz Çayı'nın aşındırmasıyla Ihlara Vadisi'ni oluşturdu.

Yüksekliği 120 metreyi bulabilen kanyon, Ihlara Kasabası'nda başlayarak Belisırma ve Yaprakhisar üstünden Selime'ye uzanıyor.



Bölgede 4. yüzyıldan itibaren öncü Hıristiyan din adamlar yetişti.

Kapadokya sınırları içinde yer alan Belisırma, Ihlara ve Gelveri'yi (Güzelyurt) kapsayan bölgede, 382 basamaklı merdivenden inip yemyeşil bir vadi tabanını takip edenler, pek çok kilise ve yaşam alanlarıyla karşılaşıyor.



Yörenin jeolojik özelliği sayesinde oluşan freskli kiliseler, manastır ruhuna uygun olarak kayalara oyuldu. 105 adet kiliseden 14 tanesi ziyarete açık. Ihlara'ya yakın olanlarda Doğu etkisi gözlenirken, Belisırma civarındaki kiliselerde Bizans tipi duvar resimlerine rastlanıyor.

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