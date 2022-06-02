Johnny Depp-Amber Heard davasında karar açıklandı, ünlülerden tepki yağdı

Dünyanın nefesini tutup beklediği Johnny Depp-Amber Heard davasında karar dün açıklandı. Tazminat ödemeye mahkum edilen Heard’ü hayal kırıklığına uğratan, Depp'in ise “6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum” açıklaması yaptığı karar ünlüler dünyasında da büyük ses getirdi. Birçok ünlü isim kararı yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'de günlerdir dünyanın gündemindeki Johnny Depp-Amber Heard davasında jürinin dün verdiği karar, ünlü isimler arasında da büyük ses getirdi.

7 kişilik jüri, ünlü oyuncu Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında Depp'i haklı buldu. Jüri, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verirken Heard'ün suçlamalarının kısmen doğru olduğuna ve Depp'in de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

“BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUM”

Birçok ünlü isim kararın açıklanmasının ardından sosyal medyaya akın etti.

“Pretty Little Liars” dizisinin yıldızı Ashley Benson, kararı Depp'in bir fotoğrafıyla beraber “EVETTT” mesajı paylaşarak kutladı.

Ozzy Osbourne'un eşi ve ünlü TV yıldızı Sharon Osbourne, katıldığı bir programda “Bunu hiç ama hiç beklemiyordum. Yani Johnny'nin kazanmasını istiyordum ama beklemiyordum” dedi.

“Dark Shadows” filminde Depp'le birlikte rol alan Eva Green, Depp'in “harika kalbiyle” davada aklanacağına emin olduğunu belirterek bundan sonra hayatın onun için daha güzel olacağını ifade etti.

Birkaç yıl önce fiziksel ve duygusal şiddet suçlamalarına maruz kalan müzisyen Ryan Adams, Depp'in dava sonrası yaptığı “6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum” açıklamasına kalp ve alev emojileriyle destek verdi.

“KIZ KARDEŞLİĞE İHTİYACI OLACAK”

Heard'ü destekleyen az sayıda isimden biri olan ABD'li oyuncu Amy Schumer ise Instagram hesabında “Tam olarak insan gibi hareket etmeyi seçen her kadın, statüko ordularının kendisine kirli bir şaka gibi davranacağı konusunda uyarılmalı… Kız kardeşliğe ihtiyacı olacak” mesajını paylaştı.

Dava sürecinde birçok ünlü isim Depp'e destek vermişti. Komedyen Chris Rock, Joe Rogan ve Bill Burr gibi isimler Heard'ü “deli bir kadın ve yalancı” diye nitelemişti.

ABD'li TV yıldızı Howard Stern ise Depp'in “narsisist” biri olduğunu söyleyerek Heard'ü haklı bulduğunu dile getirmişti.

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