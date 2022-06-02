Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı: Ünlü oyuncu şimdi battı

Corona virüsü salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik kriz, maymun çiçeği hastalığı ve NATO krizini gölgede bırakan Johnny Depp-Amber Heard davasında karar dün gece çıktı... Jüri 50 milyon dolar tazminat talep eden Depp'i haklı bulurken 100 milyon dolarlık karşı dava açan Amber Heard'ü ise haksız buldu. Duruşmada daha önce yalan söylediği ve hayır kurumlarına yapacağı bağışı ödemediğini itiraf eden Heard'ü böylelikle finansal olarak zor günler bekliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Virginia eyaletinde 6 haftadır devam eden davada jüri kararını verdi… 7 kişilik jüri heyeti Depp’in eski eşi Amber Heard’ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı 50 milyon dolarlık davada Karayipler Korsanı serisinin yıldızını haklı buldu.

Jüri, Heard’ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Heard’ün Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Jüri, Depp’e 100 milyon dolarlık karşı dava açan Heard’ün bu talebini ise haksız bularak kapattı. Jüri, Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verse de hakim, bunu Virginia yasalarına uygun olarak yeniden düzenledi ve 10.350.000 dolara indirdi. Depp, 2 milyon dolar ödedikten sonra Heard’den 8.350.000 dolar alacak.

Uluslararası magazin basını, son dönemde bu olaylar ve dava süreci sebebiyle iş alamayan ve hiçbir proje ve reklam kampanyasında oynamayan Heard’ün finansal olarak büyük bir çöküş yaşayacağını aktardı.

Duruşmaya siyah bir elbise ile gelen Heard’ün neşeli olduğu görülürken karar açıklandıktan sonra üzüldüğü ve avukatlarına kısaca sarıldıktan sonra mahkeme salonunu terk ettiği görüldü.

Müzisyenler Beck ve Sam Fender ile İngiltere’de olan ve konsere çıkan Depp ise duruşmaya katılmadı.

TOPLAM 62 TANIK DİNLENDİ

Uluslararası kamuoyunun yakından izlediği 6 haftalık dava Virginia’da gerçekleşti. Televizyon ve sosyal mecralar üzerinden anbean yayınlanan dava sürecinde Depp 38, Heard ise 24 tanık çağırdı.

Depp ve Heard dört gün boyunca kanıt sunarken buna karşı tarafın avukatının çapraz sorgusu da dahil. Kısa bir süre evli kalan çiftin kavgalarının ses kaydı da yayınlanırken jüri onlarca mesaj, fotoğraf, video, sağlık raporu ve çiftin birbirlerine yazdığı “aşk günlüğünün” detaylarını inceledi.

HEARD: BU BİR GERİLEME

Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Heard, hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, bu kararın kadınlar aleyhine olduğunu ifade etti.

Heard, “Bu bir gerileme. Bu karar sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir zamana geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor” dedi.

“JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ”

Duruşmaya katılmayan Depp, yaptığı yazılı açıklamada mahkemeden çıkan karardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Depp, “6 yıl önce hayatım, çocuklarımın hayatı, hayatımda bana en yakın olanların hayatı ve uzun yıllar boyunca beni destekleyen ve bana inananların hayatı tamamen değişti” ifadesini kullandı.

Depp yaptığı yazılı açıklamada, kendisine yöneltilen karalama iddialarının kariyerine büyük bir zarar verdiğini ifade ederek, “6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum” dedi.

Depp yaptığı açıklamada, “Henüz en iyisi gelmedi ve yeni bir bölüm sonunda başladı. Veritas numquam perit. Gerçek asla yok olmaz” diyerek Latince bir ifade ile kamuoyuna seslendi.

HEARD BAĞIŞI DA YAPMAMIŞTI

Dava sürecinde Heard’ün bir yalanı daha ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti. Johnny Depp'ten boşandığı sırada tazminat olarak aldığı 7 milyon doların 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) isimli kuruluşa bağışlayacağını açıklamıştı. Depp'in parasını istemediğini o dönemde söyleyen Heard, 2020'de Depp ile yaşanan anlaşmazlık sebebiyle İngiltere'de görülen duruşmada da yemin ederek paranın tamamını bağışladığını söylemişti.

Fakat dava sürecinde Heard bu parayı bağışlamadığını söylemiş ve bunun gerekçesi olarak da, “Ben bağış yapmak istiyorum fakat Johnny Depp bana dava açtığı için yapamıyorum” demişti.

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