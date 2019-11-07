Kadın cinayetleri için çekilen video sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin bitmek bilmeyen yarası kadın cinayetleri ile ilgili bir TV kanalının çektiği video sosyal medyaya damga vurdu. Videoda öldürülen kadınlar canlandırıldı ve "İnsanlığın katledildiğine hepiniz şahit misiniz?" diye soruldu.

Münevver Karabulut, Sinem Yurdanur, Özgecan Aslan, Müberra Kuzdan, Gülay Şimşek, Filiz Karadavut, Dilek Zengin, Emine Bulut ve Şule Çet… Erkekler tarafından katledilen bu kadınlar, kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin sembol isimleri oldular.

17 YILDA 15 BİN KADIN KATLEDİLDİ

Nart TV de son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çarpıcı bir kampanya ile sosyal medyaya damga vurdu. Videoda, öldürülen kadınları canlandıran isimler, tek tek kimler tarafından katledildiğini anlatıyor. Yapılan makyaj ile kan içinde kaldığı gözüken kadınların yer aldığı video “Ölmek istemiyorum” başlığıyla sosyal medyada yayınlandı.

Kampanyanın sunucusu, 17 yılda 15 bin kadın katledildiğini belirterek, “Neşet Ertaş’ın dediği gibi; kadın insan, biz insanoğlu… İnsanlığın katledildiğine hepiniz şahit misiniz? Bizler şahidiz” diyerek çarpıcı bir sona imza attı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu.