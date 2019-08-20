Kajunun faydaları nelerdir? Kaju neye iyi gelir?

Kaju fıstığı, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, bakır, fosfor, çinko gibi mineral maddeler ile folik asit, B1, B2, B3, B6, C, E ve K vitaminlerini barındırır. Subtropikal iklimlere özgü kaju fıstığı ağaçları üzerinde yetişirler. İçinde kalsiyum, fosfor, betakaroten, riboflavin gibi vücudumuz için çok yararlı maddeler bulunan kajunun sağlık yararları ilgili derlediğimiz haberimizde, Kajunun faydaları nelerdir? sorusunun cevabını tüm detayları ile öğrenebilirsiniz...

Ham, tuzsuz kaju fıstığı genellikle vegan yemek tariflerinde ve ayrıca Hint yemeklerinde kullanılır. Birçoğumuz kavrulduktan ve tuzlandıktan sonra kaju fıstığını yiyoruz, bu da onları lezzetli bir aperatif haline getiriyor. Kaju fıstığı, en düşük lifli, en yüksek karbonhidratlı olmasına rağmen, vitamin, mineral ve antioksidanlarla doludur. Peki, Kajunun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KAJUNUN FAYDALARI

Kaju fıstığının sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kalp hastalıklarını önler

Kaju fıstığı, vücudumuz için yağda çözünen vitaminleri (A, D, E ve K) emmek için gerekli olan, kanın pıhtılaşması ve beynin gelişimi için hayati olan yağ asitlerini üreten temel bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Bu sağlıklı yağlar, tekli doymamış yağları ve çoklu doymamış yağları içerir. Kalp için iyidirler ve şeker hastalarında bile uygun miktarda tüketilirlerse kötü kolesterolü (LDL kolesterol) azaltmaya yardımcı olurlar. LDL kolesterolü aşırı doymuş yağ tüketiminin bir sonucu olarak artabilir ve ateroskleroz (yani atardamar sertleşmesi) gibi kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olan insanlar için büyük bir tehdit oluşturur. Çalışmalar, doymuş yağlar yerine doymamış yağ seçilmesinin HDL kolesterol seviyelerini arttırdığını, trigliserit seviyelerini düşürdüğünü ve kan basıncını olumlu yönde düşürdüğünü göstermiştir.

Sağlıklı kaslar ve sinirler

Kaju fıstığı, kemiklerin, kasların, dokuların ve vücudun diğer organlarının sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, kan basıncının korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, sinir fonksiyonunun korunmasına ve kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolik fonksiyonlarda rol oynar ve vücudun kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur (insülin aktivitesi ile). Magnezyum eksikliği, kalsiyum metabolizmasını ve düzenlenmesinden sorumlu olan hormonları değiştirebilir.

Kemikleri güçlendirir

İçeriğindeki bakır sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek olur. Sinir, iskelet sistemi ve kemikleri güçlendirir. Bu sayede kemik erimesi, çarpıntı ve anemiye karşı korur.

Diyabet riskini azaltın

Kaju fıstığı çok düşük miktarda şeker içerir ve zararlı kolesterol içermez, bu da diyabetik hastalar için güvenlidir. Hatta tip 2 diyabet riskini azaltmada yardımcı olurlar.

Kansere karşı koruma

Kajunun faydaları arasında belki de en önemlisi kansere karşı koruyucu olması. İçerisinde yoğun oranda bakır bulunan kaju, bu özelliği sayesinde başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudun savunmasını güçlendirir.

Safra taşlarını önleyin

Safra kesesi taşları genellikle safra kesesinde biriken kolesterolden oluşan taş benzeri tortulardır. Yaş, kilo ve herhangi bir gastrointestinal sorun risk faktörlerini oluşturur. Kaju fıstığı gibi sağlıklı yemişlerin düzenli kullanımı, safra taşı oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kaju fıstığı, mikrobiyal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve yaraların iyileşmesinde hayati bir rol oynayan çinko içerir. Çinko, hamilelik sırasında bebeğin büyümesi ve sağlıklı bir vücuda sahip olması için son derece önemlidir.

Anemi riskini azaltır

Kajunun içeriğindeki demir minerali sayesinde vücutta oksijen taşımaya, enzimlerin ve bağışıklık sisteminin işleyişine yardım eder. Bu sayede anemi ve yorgunluğa karşı koruma sağlar.