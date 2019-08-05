Karabiberin faydaları nelerdir? Karabiberin yararları…

Genelde baharatların kralı olarak adlandırılan karabiberin, herhangi bir yemeğe mükemmel bir lezzet derinliği sağlarken, sağlık açısından da birçok fayda sağladığı bilinmektedir. Diyette karabiber kullanımı kilo kaybını artırmaya, sindirimi arttırmaya, soğuk algınlığı ve öksürüğü hafifletmeye, metabolizmayı hızlandırmaya ve cilt problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur. Şimdi, karabiberin sağlık açısından faydalarını daha yakından inceleyelim... Karabiberin faydaları nelerdir? İşte merak ettikleriniz...

Bazı yiyecekler beslenme açısından diğerlerine göre çok daha sağlıklıdır ve bazı yiyeceklerin sağlık yararlarının ekstra faydalı olduğu düşünülmektedir. Karabiber de böyle bir örnektir. Karabiber sadece faydalı bir lezzet veren bir baharat değil, aynı zamanda zengin bir mineral ve besin kaynağıdır. Peki, Karabiberin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri tüm detayları ile haberimizde sizler için derledik…

KARABİBERİN FAYDALARI

Karabiberin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirimi geliştirir

Karabiber tüketimi, midedeki hidroklorik asit salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırır. İshal, kabızlık ve kolik gibi bağırsak sorunlarından kaçınmak için uygun sindirim şarttır. Karabiber ayrıca bağırsak gazı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir. İyi bir sindirim, kilo kaybına yardımcı olur, vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlar ve ciddi gastrointestinal rahatsızlıkları önler.

İltihabı azaltır

Karabiberde bulunan piperin bir anti-enflamatuardır. Son zamanlarda araştırmacılar, piperinin ağrı algısı üzerindeki etkileri ile birlikte anti-enflamatuar ve anti-artritik etkilerini inceledi. Sonuçlar, piperinin, artritten sorumlu bir genin ekspresyonunu bloke ettiğini ve ayrıca ağrı algısı ve iltihabı azalttığını gösterdi. Kısacası, karabiber doğal bir ağrı kesicidir.

Cilt bakımı

Karabiber, cildin bazı bölgelerinin normal pigmentasyonunu yitirmesine ve beyazlaşmasına neden olan bir cilt hastalığı olan vitiligo’nun rahatlamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Karabiberdeki piperin içeriği melanosit pigment üretmek için cildi uyarabilir. Piperin ayrıca, aşırı ultraviyole radyasyon nedeniyle cilt kanseri riskini azaltır.

Solunumu rahatlatır

Ayurveda uygulamalarında, soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi için içeceklere biber eklenir. Karabiber aynı zamanda sinüzit ve burun tıkanıklığında rahatlama sağlar. Solunum sisteminde mukus ve balgam birikintilerinin parçalanmasına yardımcı olan balgam söktürücü bir özelliğe sahiptir. Karabiber ve diğer aromatik baharatlarla yapılan çorbalar soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır.

Kalp krizi ve felç riskini azlatır

Karabiberin antibakteriyel özelliği, enfeksiyonlara ve böcek ısırıklarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Diyete eklenen karabiber, life benzer şekilde davranarak arterlerdeki kolesterolü temizleyerek kalp krizi ve felçten sorumlu olan aterosklerozun azaltılmasına yardımcı olur.

Kanseri önler

Çalışmalar, karabiberdeki piperinin, sayısız kanser türüne karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. Piperin ayrıca; bağırsak sağlığı ve kanser önleme için hayati önem taşıyan, bağırsaklarınızdaki selenyum, kurkumin, beta-karoten ve B vitaminleri gibi diğer besin maddelerinin emilimini de artırır.

Kilo kaybını destekler

Araştırmalar, hapşırmanıza neden olan karabiber içindeki piperin bileşiminin aynı zamanda yağ hücrelerinin oluşumuyla da mücadele ettiğini ortaya çıkardı. Araştırma, karabiberin kilo ile ilgili sorunların tedavisinde bir alternatif olabileceğini gösteriyor.