Karnabaharın faydaları nelerdir? Karnabahar neye iyi gelir?

Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengindir. Ayrıca kilo vermek ve sindirimi artırmak için lif, öğrenme ve hafıza için gerekli olan kolin ve diğer birçok önemli besinleri barındırır. Peki, karnabaharın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Karnabahar, yabani lahana kökenli olup, günümüzde Çin, Hint, İtalyan, Türk, Fransız, İspanyol ve hatta Amerikan dahil olmak üzere dünyadaki hemen hemen her mutfakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Karnabaharın beslenme profili de oldukça etkileyicidir. Karnabahar, kalori olarak çok düşük, ancak vitamin bakımından yüksek bir besindir ve ihtiyacınız olan hemen hemen her vitamin ve minerale sahiptir. Şimdi karnabaharın faydalarına daha yakından bakalım… Karnabaharın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KARNABAHARIN FAYDALARI

Karnabaharın sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Oksidatif stresi önler

Karnabahar, C vitamini, manganez ve vücuda besin sağlamaya yardımcı olan diğer güçlü antioksidanları içerir. Aynı zamanda indol ve glukosinat adı verilen fitokimyasalları; yani glukobrasisin, glukorafanin ve glukonasturtini içerir. Bu bileşenler, kanser bloke edici enzimleri uyarır ve vücut hücrelerini oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur.

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Çalışmalar, karnabaharda bulunan indol-3-karbinolün uterus kanseri hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olan kemopreventif ve anti-östrojen etkileri olduğunu göstermiştir.Bir diğer araştırma, karnabahar gibi sebzelerin tüketiminin, özellikle meme kanseri açısından, hücre çoğalmasını baskılamaya yardımcı olduğu konusunda kanıtlar elde edilmiştir.

Demirin emilimine yardımcı olur

Karnabaharda bulunan C vitamini kandaki demirin emilimine yardımcı olur. Bu, vücuttaki hemoglobin sayısını artırmaya yardımcı olur.

Kemik sağlığını geliştirir

Karnabahar, eklemleri ve kemikleri enflamatuar hasardan koruyan kollajen üretiminde önemli bir rol oynayan C vitamini içerir. Ayrıca, hem erkeklerde hem de kadınlarda kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilecek K vitaminini içerir.

Göz hastalıklarını önler

Karnabahar, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir ve bu nedenle, özellikle yaşlılarda körlüğe yol açabilecek yaşa bağlı maküler dejenerasyon riskini azaltmada etkilidir. Sulforaphane, retinal dokuları oksidatif stresin neden olduğu zararlardan korur, görme bozukluklarını ve katarakt gibi çeşitli göz rahatsızlıklarını önler.

Vücudu detoksifiye eder

Karnabahar, sülfonat ile birlikte detoksifiye edici enzimlerin işlevini aktive etmeye ve düzenlemeye yardımcı olan bir fito -besin olan indol-3-karbinol içerir.

Yüksek tansiyonu düşürür

Karnabaharı yemek, HDL kolesterol (iyi tür) seviyelerini artırmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.