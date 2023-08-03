Kurtardığı karga dostu oldu

Erzurum'da üç çocuk babası Yüksel Özpolat'ın (60) 2019 yılında kedi saldırısından kurtarıp 'Cingöz' ismini verdiği karga ile dostluğu dördüncü yılına girdi.

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Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, 2019’da park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı alarak iş yerine getirdi.

Yaralı kargayı tedavi ettirip, yuva yapan Özpolat, ‘Cingöz’ ismini verip iş yerinde bakmaya başladı. Özpolat, karga için kedi ve köpek saldırılarına karşı bir de kafes yaptırdı. Özpolat’ın özel yemlerle beslediği karga, peşinden yürüyerek kahveye gidiyor, uçarak omzuna konuyor.

İş yerinde kalan, gündüzleri dışarı çıkarak uçan karga, müşterileri de Yüksel Özpolat’ın omuzlarında karşılıyor.

“KIYMET BİLİYOR, SEVENİ DE TANIYOR”

“3 oğlum var bu da kızım” diyerek yanından ayırmadığı ‘Cingöz’le 4’üncü yılına giren dostluklarının ölene kadar devam edeceğini belirten Yüksel Özpolat, “Besledik ama gözümüzü oymadı. Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. ‘Cingöz’le dostluğumuz ömrüm olduğunca sürecek. Çünkü kargalar daha uzun yaşıyor. Karganın bakımı sülalece devam edecek” diye konuştu.

Karganın kendisini kilometrelerce uzaktan görüp tanıdığını ve uçarak yanına geldiğini anlatan Özpolat, zaman zaman onu aracıyla şehir turuna da çıkardığını söyledi.

Kedi saldırısından kurtardıktan sonra bir süre baktıkları kargayı bırakmak istediklerini ancak onun gitmediğini söyleyen Özpolat, pandemi döneminde aldığı özel izinle bakımını yaptığını belirtti.

İş yerine gelen müşterilerin kargayı görünce şaşırdıklarını söyleyen Özpolat, “O bizi bırakmadı biz de onu bırakmayacağız. Özel yemle besliyorum. Yumurta sarısı, domates, karpuz veriyorum kendisi de dışarda uçtuğu sürece bulduğu böceklerle besleniyor. Kargayla ilgili dostluğumuz hakkında sosyal medyadan yorumlar yapıyorlar, ‘Besle kargayı oysun gözünü’ diye. Ben de onlara diyorum ki ‘Besle insanı, oysun gözünü’ Hayvan sevgim çocukluktan geliyor. İş yerimin önünde her gün onlarca güvercini besliyorum. Çocuklar buldukları hayvanları karton kutular içinde bana getiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde bakıyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)