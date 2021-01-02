Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yapılan çalışmalar ile ava yasak bölgede su kuşlarını avlayan kaçak avcılar son dönemde peş peşe yakalandı. Koruma altında olan deltada kaçak avcılarla mücadele devam ediyor. Ancak kuş gözlemcileri bölgedeki güvenlik tedbirlerinin daha da artırılmasını istedi. Deltanın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne alınması için başlatılan süreç de devam ediyor.

359 KUŞ TÜRÜ BULUNUYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası’nın 359 kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Kızılırmak Deltası her şeye rağmen Türkiye’de en iyi korunan sulak alanlardan birisi. Yapılan kaçak avcılık, yapılaşma, kıyı erozyonu doğal bazı risklere de rağmen gerçekten iyi korunan alanlardan birisi burası. 22 yıl önce orada torbalarca boş fişek toplardık onun üzerinden çok şey geçti. Daha sonra jandarma tarafından ‘Doğal hayatı koruma timi’ görevlendirildi ve alanda kaçak avcılığa karşı mücadele başlattılar. Bizim en büyük avantajımız şu an Kızılırmak Nehri’nin doğu yakasının tamamen ava kapatılmış olması. Umarız ki nehrin batı yakası için de benzer bir sınırlama getirilir ki UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolundaki bir alan tamamen koruma altına alınabilir” dedi.



Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, “Merkez Av Komisyonu tarafından tanımlanmış avlanması gereken zamanlar var. Bu zamanın dışında avcılık yapanlar maalesef var. Son dönemde Kızılırmak Deltası’nda bu pandemi sırasında yasak olan gün de dahil onlarca ördeğin katledildiğini gördük hep birlikte. Bunlar üzücü durum. Bunun da aslında başlıca sebebi yetersiz denetim. Kaçak avcılar her yerden her şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu şekildeki büyük ve su kuşu yüksek popülasyonu barındıran alanlarda özellikle denetimlerin daha da fazla artırılması lazım. Su kuşları orada savunmasız besleniyor, dinleniyor kaçak avcılar çıkagelip onları avlayabiliyor. Tüm ülke genelinde bunun düzenlenmesi gerekiyor” diye konuştu. (DHA)