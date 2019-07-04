Maydanoz, A, B, C ve K vitaminleri ve demir, potasyum mineralleri içeren bir beslenme merkezidir. Bu zümrüt yeşili bitki, uzun yıllar boyu yüksek tansiyon, alerji ve enflamatuar hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanılmıştır. Peki, Maydanozun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Maydanozun en güçlü sağlık yararları arasında antikanser potansiyeli, diyabet ve romatoid artritin yönetilmesi sayılabilir . Ayrıca, osteoporozun önlenmesine yardımcı olur ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir ağrı kesici görevi görür. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken hazımsızlık, mide krampları, şişkinlik ve bulantı gibi mide-bağırsak sorunlarından da kurtulmayı sağlar. Maydanoz oldukça besleyici bir bitkidir ve sağlığımızı büyük ölçüde artırabilen bol miktarda vitamin ve antioksidanlara sahiptir. Şimdi, uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzelerden maydanozun sağlığa faydalarına bir göz atalım… İşte maydanozun faydaları…

MAYDANOZUN BESİN DEĞERLERİ

30 gram maydanozda bulunan besin değerleri:

Protein: 1 gram

Yağ: 1 gramdan az

Lif: 1 gram

A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI)% 108’i

C Vitamini: RDI’nin % 53’ü

K Vitamini: RDI’nin % 547’si

Folat: RDI'nın % 11'i

Potasyum: RDI’nın % 4’ü

(RDI): Tavsiye edilen günlük alınması gereken besin miktarı olarak Türkçe'ye çevrilebilecek olan (Recommended Daily Allowance) kelimelerinin baş harflerinden oluşan RDA toplumun yaklaşık %98'inin ihtiyacını belirlemek için oluşturulmuş bir standarttır.

MAYDANOZUN FAYDALARI

Maydanozun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

– Kanser riskini azaltın

Maydanoz, apigenin adı verilen yüksek düzeyde bir flavonoid içerir . Apigenin sadece kayda değer anti-kanser özelliklerine sahip değil, aynı zamanda güçlü bir anti-enflamatuar ve antioksidandır. Maydanoz yemek, meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin risklerini azaltabilir.

– Bağışıklık fonksiyonunuzu iyileştirin

Maydanoz, bağışıklık sistemini değiştirmeye yardımcı olabilir. Maydanoz esansiyel yağının, aşırı uyarılmış bir bağışıklık tepkisini bastırdığı, alerjilere, otoimmün ve kronik enflamatuar bozukluklara karşı mücadelede anahtar bir rol oynadığı bulunmuştur.

– Enflamasyonu giderir

Maydanoz, artritle ilişkili ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Maydanoz, öjenol adı verilen uçucu bir yağ içerir ve yapılan bilimsel çalışmalarda güçlü anti-enflamatuar ve anti-artritik özelliklere sahip olduğu ve eklemdeki şişliği önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

– Kan damarlarınızı koruyun

Maydanoz, en önemli B vitaminlerinden biri olan folik asit kaynağıdır. Folik asit, homosistein azaltılmasında yardımcı olur . Homosistein vücutta doğal olarak oluşan bir amino asittir ancak kandaki yüksek seviyeler felç riskini artırarak kan damarlarına zarar verebilir.

– İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili

Maydanozun idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu nedenle, böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.

– Kemik sağlığı

Maydanoz yüksek K vitamini içeriğiyle, kemik yoğunluğunu korumak, kemik kırıkları ile savaşmak için önemli bir kaynaktır. Ayrıca içerisindeki C vitamini kemiklerin etrafında destek olmak için gerekli kolejenin sentezlenmesinde yardımcı olur.

– Ağız kokusunu engeller

Birkaç dal taze maydanoz çiğnemek ile kötü nefes ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller.

– Cilt bakımı

C vitamini ve antioksidanlardan bol miktarda bulunan maydanoz, güçlü kollajen üreten ve cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir. Bitki ciltteki lekeleri ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Maydanoz aynı zamanda yağ üretimini dengeleme kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle sivilce için mükemmel bir çözümdür.

– Ağrı kesici

Maydanoz, morlukları iyileştiren ve ağrıyı azaltan yüksek düzeyde K vitamini, C vitamini ve beta-karoten içerir. Çürükler için ev yapımı bir ilaç için, taze yaprakları ezebilir, etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

– Anemi belirtilerini hafifletir

Maydanozdaki yüksek demir konsantrasyonu, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur. Bitkideki C vitamini, demirin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere genellikle maydanoz suyu veya çay içmeleri söylenir.