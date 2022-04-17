Muğla koyları tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman koylarında gerçekleştirilmesi düşünülen mapa ve şamandıra ihalelerinin koyların tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya kaldığını vurgulayan FTSO Fethiye Turizm Konseyi üyeleri ihalelerin iptalini isteyecek.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ve Dalaman koylarında gerçekleştirilmesi düşünülen mapa ve şamandıra sistemi kurulum ihalelerinin Göcek koylarının tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Fethiye Turizm Konseyi üyeleri ihalelerin iptalini isteyecek.

Ses yükseltme kararı alan üyeler sürecin koylara ve bölge turizmine etkilerini bilimsel olarak ele almak amacıyla çalıştay da düzenleyecek.

Toplantının ardından konsey heyeti Göcek koylarına ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile görüşmeler gerçekleştirdi.

“İHALENİN YÜKLENİCİ FİRMA AYIRT ETMEKSİZİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR”

Toplantıda ihale süreçlerine ilişkin görüşlerini açıklayan konsey üyeleri, Göcek koylarının tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İhalenin yüklenici firma ayırt etmeksizin iptal edilmesi gerektiğini belirten konsey üyeleri, sürecin durdurulması için sosyal medyadan etkili bir hareket başlatılması, ayrıca sürecin koyların ekolojik yapısı ve bölge turizmine etkilerinin bilimsel olarak ele alınması için geniş katılımlı bir çalıştay yapılması önerilerini değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda bilimsel bir çalıştay yapılarak, mapa ve şamandıra sistemlerinin dünyaca ünlü Göcek koylarına etkilerinin tarafsız bir heyet tarafından bilimsel olarak ortaya çıkarılması kararlaştırıldı.

BAŞKAN ÇIRALI, “HALKIMIZIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ”

Gerçekleştirilen ihalelerle Göcek koylarının tamamı sayılarak, Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük, İnceburun, Kille Bükü, Kille, Bedri Rahmi, Sıralıbük, Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı koylarının büyük şirketlerin kontrolüne verildiğini belirten FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, şirket ve kurum ayırt etmeksizin ihalelerin iptalini talep ettiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü Göcek koylarının herkesten önce Fethiye ve Dalaman halkına ait olarak kalması gerektiğini belirten Başkan Çıralı, bu alanlara günübirlik, charter ve balıkçı teknelerinin de girebileceği adil bir turizm anlayışı istediklerini kaydetti. Göcek koylarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalıştay yaparak, mapa ve şamandıra sistemlerinin ekolojik yapı ve bölge turizmine etkilerini bilimsel ve tarafsız bir kurul tarafından ortaya konulmasını sağlayacaklarını anlatan Başkan Çıralı, bölge halkında, sivil toplum kuruluşlarından ve kurumlardan destek istediklerini vurguladı.

Toplantının ardından Başkan Çıralı önderliğinde bir heyet, ihale süreçlerine ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile görüşmeler gerçekleştirdi.