Müsilaj martılara yaradı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma Su Ürünleri Toptancı Halin’de deniz salyası nedeniyle satışlar durma noktasına gelince balıkçı esnafı zor günler yaşıyor.

Corona virüsü kısıtlamalarında yaşanan sıkıntıların ardından müsilaj sorunu ile halkın Marmara Denizi’nden çıkan balığa rağbeti azalınca satışlar neredeyse durma noktasına geldi.

Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Satışlarımız durdu. Satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı oluşturuluyor Herhangi bir sorun olsaydı ortalıkta martı ölüsü olurdu” dedi. (İHA)



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