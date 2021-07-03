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Müsilaj martılara yaradı

Müsilaj balığa olan talebi düşürdü. Esnaf da israf olmaması için tezgahtaki balıkları martılara vermeye başladı.

Güncellenme: 13:39, 03/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Müsilaj martılara yaradı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma Su Ürünleri Toptancı Halin’de deniz salyası nedeniyle satışlar durma noktasına gelince balıkçı esnafı zor günler yaşıyor.

Corona virüsü kısıtlamalarında yaşanan sıkıntıların ardından müsilaj sorunu ile halkın Marmara Denizi’nden çıkan balığa rağbeti azalınca satışlar neredeyse durma noktasına geldi.

Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Satışlarımız durdu. Satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı oluşturuluyor Herhangi bir sorun olsaydı ortalıkta martı ölüsü olurdu” dedi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:33,