Muz serası kurduğuna kimseyi inandıramadı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde memleketlerine faydalı olmak isteyen üç kuzen kendi sektörleri dışında yatırım yaptı ama kimseyi inandıramadı. Denizli'de Eczacı Yılmaz Çetinkaya, İstanbul'da işletmeci Tuğberk Seçkin ve Almanya'da ikinci el otomobil sektöründeki İsmail Çelikak muz serası kurdu. Kuruluş aşamasında ne kamu görevlilerini ne de bölge halkını muz serası kurduklarına ikna edemeyen kuzenlerin şirketi şimdi yeni yatırımcılara danışmanlık hizmeti veriyor.

65 TON HASAT

Denizli'nin ilk muz serası olan girişim ilçenin Aşağı Mahalle olarak bilinen bölgesinde 10 dekarlık alanı kaplıyor. Başlangıçta domates serası olarak planlanan alan girişimcisinin zarar etmesi ve borçları nedeniyle kapandı ve haciz yoluyla bir bankanın eline geçti. Serayı bankadan alan, kuzenler yaklaşık üç yıl önce 2 bin bodur azman muz fidesi dikerek üretime başladı. Şimdi haftalık olarak hasadın yapıldığı seradan yıllık 65 ton ürün elde ediliyor. Kuzenler bölgeye kurdukları soğuk hava deposu ve sarartma tesisi ile birlikte toplam 7 milyon liralık yatırım yaptı. Ürünler yerel pazarlara ve marketlere veriliyor. İsmail Çelikak; “Biz çocukluğumuzda muz görmedik. İlk kez muzu babam Almanya'dan getirdiğinde bir kasa içinde görmüştüm. Bitik durumda olan bir tesisi ayağa kaldırdık, memleketin tarım toprağını kurtardık. İlk başlarda acemilik çektik ama şimdi sorun yaşamadan üretimi sürdürüyoruz. Sarayköy'de biri 52 diğeri 23 dekarlık iki sera daha kurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Sarayköy'de muz üretilebileceğine kimsenin inanmadığını söyleyen Çelikak, sözlerine şöyle devam etti; “Hem proje sırasında kamu görevlileri hem de yöre halkı burada muz yetiştirileceğine asla inanmadılar. Hâlâ da inanmayanlar var. Denizli'de hatta Ege'de muz yetişeceğini düşünmüyorlar. Şimdi Denizli'de iki firma bu alanda yatırım yapmayı hedefliyor.”

DOMATES SERASINDA BODUR MUZ ÜRETİYOR

Domates serasında muz ürettiklerini söyleyen Çelikak, “Muz serasının yükseliği 8.5 metre olmalı fakat burası domates serası olduğu için 6 metre yüksekliğinde. Bu nedenle bodur azman türünü seçtik. Düzenli olarak 7 personelimiz çalışıyor. Hasat dönemlerinde gündelik personeller de istihdam ediyoruz. Bizim derdimiz memlekete faydalı olmak” diye konuştu.

“JEOTERMAL KAYNAK KULLANAMIYORUZ”

Proje yöneticisi Ersan Kaplan bu bölgedeki jeotermal kaynaktan faydalanamadıklarını belirtti, kaynağın üreticilere de kullandırılmasını istedi. Kaplan; “Bu alanı jeotermal kaynak olduğu için seçmiştik ama maalesef ısıtmayı kömürle yapıyoruz. 300 bin liralık yatırım yaptık ama sıcak su bize verilmiyor. Jeotermal kaynakla ısıtma yapabilirsek seranın getirisi çok daha yüksek olacaktır. 170 ton kapasiteli sarartma tesisimiz ve soğuk hava depomuz var. Bölgeye yeni yapılacak seralara da danışmanlık hizmeti vereceğiz. Sarayköy'de 100 dönümlük sera kurulacak. Muz katma değeri yüksek bir ürün” diye konuştu.