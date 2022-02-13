Nice Karnavalı, geçit töreni başladı

Dünyanın en önemli şenliklerinden biri olarak adlandırılan Nice Karnavalı dün büyük bir havai fişek gösterisi ve geçit töreniyle başladı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen 137’nci Nice Karnavalı, Fransa’nın güneyindeki Nice kentinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlk kez 1873 yılında düzenlenen karnaval, Rio de Janeiro ve Venedik Karnavalı ile birlikte dünyanın en önemli üç karnavalı arasında gösteriliyor.

Nice Karnavalı havai fişek gösterileri ile başladı, geçit töreni ile devam etti.

Karnaval 27 Şubat’a kadar devam edecek. Ziyaretçi sayısı genellikle 200 bin civarında olmasına rağmen, ücretli giriş biletlerine göre bu yıl kapasitesi 85 bin kişiyi geçmeyecek.