Ordu Fatsa’daki altın madenine mahkeme “Dur” dedi

Ordu Fatsa’nın Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı.

Madenin çalıştığı süre içerisinde fındık bahçelerinin ve ormanların kesildiğini, suların kirletildiği belirten vatandaşlar, şirketin alan genişletme talebinin reddedilmesi için dava açtı. Dava devam ederken de, Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede kesilecek ağaçları işaretleyerek kesime başladı.

YARGI SON NOKTAYI KOYU

Köylülerin ve çevreci derneklerin Ordu 2. İdare Mahkemesine açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, bölge halkının itirazlarını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin avukatlığını yapan Nur Hilal Gündüz, mahkeme kararının taraflara tebliğ edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

* 16 Nisan 2021 tarihinde mahkeme karar verdi. Bu tarihten itibaren geçerli olarak yürütmenin durdurulması kararı verildi. Ve karar taraflara tebliğ edildi. Yani bu tarihten itibaren dava konusu alan içerisinde yapılacak her hangi bir ağaç kesimi, kesilenlerin götürülmesi veya burada yapılacak en küçük bir şey suç teşkil etmektedir.

* İlgili yerlere suç duyurusunda bulunduk. Şirketin ağaç kesmesi engellemek için jandarmaya ihbar ettik. Mahkeme kararını bekleyin ağaçları kesmeyin demişti. Ama beklemediler ve kesitiler.

“KESİLEN AĞAÇLARIN HESABINI KİM VERECEK?”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de yaptığı açıklamada şirketin alan genişletme talebi doğrultusunda Orman İşletme yetkililerin hukuksuz işlem yaptığını dile getirdi. Adıgüzel, sokağa çıka yasaklarında bile ağaç kesimini devam ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

* Sokağa çıkmak yasak, itiraz etmek yasak, ağaç kesmek serbestti. Türk adaleti buradaki Orman katliamına ağaç kıyımına dur dedi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Peki şimdi kesilen yüz yıllık ağaçların, kıyılan canların hesabını kim verecek.

* Sizler sadece hakim karşısında değil milletimizin vicdanında da mahkum olacaksınız. Sadece yüzde 2 pay için bu ülkenin topraklarını ağaçlarını yabancı maden kartellerine peşkeş çektiniz. Altın madenlerinden bu ülkeye yıllık sadece 40 milyon dolar geliyor.

* Üniversite sınavına giren öğrencilerimizin sınav harç parası bile bundan fazla. İşte siz bu kadar bir bedel için bu ülkeyi siyanür ve sülfürik asit çetelerine peşkeş çekiyorsunuz.