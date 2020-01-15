Oyun hamuru zararlı mı? Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Çocukların en sevdiği oyunlardan olan oyun hamurları çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlayabilir. Çocuğunuz hamuru yuvarlarken, ezdiğinde ve şekillendirdiğinde el kasları gelişir ve güçlenir. Güçlenen el kasları çocukların motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Peki evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Gözünüzden sakındığınız çocuklarınızın sağlığı ve güvenliği için onlara zarar vermeyecek bir oyun hamuru satın almaya dikkat etmelisiniz çünkü içinde zararlı kimyasallar bulunan oyun hamurları çocuklar için oldukça güvensizdir. Çocukların yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren oyun hamurlarını çocuklarınızın sınırlarını zorlamasına ve sakinleştirici etkisi ile çocuğunuzun duygularını ifade etmesine yardımcı olabilir.

Çocuğunuz için oyuncak satın alırken her zaman dikkatli olmanız gerekebilir. Sürekli temas içinde oldukları bu oyuncakların onlara zarar vermesini hiçbir aile istemez. Özellikle oyun hamurlarının doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor olması annelerin endişelerini ortadan kaldırabilir. Çocuklara oyun hamuru alırken nelere dikkat edilmeli?

İşte oyun hamuru alırken göz önünde bulundurmanız gerekenler;

-Çocuklarınıza hamur veya oyuncak satın alırken CE belgesine sahip olmayan hiçbir ürünü almamalısınız. Eğer CE belgesine sahip değilse çocuğunuzun sağlığını riske atabilir.

-Aldığınız hamurun içeriğini dikkatlice kontrol edin. İçerisinde kimyasallar bulunan hamurları almayın.

-Oyun hamurlarını kıvamı da oldukça önemlidir. Yumuşak ve ele yapışmamasına dikkat edin.

-Güvendiğiniz bir markanın oyun hamurlarını almaya özen gösterin.

EVDE OYUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım çay bardağı tuz

Gıda boyası

1 çay bardağı su

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle sıvı malzemeler, tuz ve boyayı bir tencereye alın ve karıştırın. Daha sonra içerisine un ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Hamur toparlanmaya başlayınca ocaktan alın ve soğumasını bekleyin. Saklama kabınızın içeresinde muhafaza edebilirsiniz.