Prenses Diana’nın çocukluk bisikleti açık artırmada

Diana, bisikleti 1970’lerde Northamptonshire’daki Althorp’taki Spencer ailesinin malikanesinde kullandı. Kırmızı iki tekerlekli, tasarım olarak 1970’lerde son derece popüler olan bisiklet, daha önce bir müzayedede 20 sterline satılmıştı.

Bisikletin sahibinin 2006 yılında vefat etmesinden sonra bisiklet, 2007 yılında bir oyuncak müzesi tarafından satın alındı.

Lady Diana’nın çocukken kullandığı bisiklet; selesiyle, lastikleriyle ve krom çamurluklarıyla tüm orijinal parçalarını koruyor. Bisiklet, önümüzdeki hafta cuma ve cumartesi günleri Bristol’de East Bristol Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satışa sunulacak ve tahminen 30 bin ila 42 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı düşünülüyor.

DIANA’NIN EŞYALARI SATIŞTA

Geçtiğimiz haftalarda Prenses Diana’nın eski arabası da bir müzayedede satışa sunulmuştu. Bir zamanlar Prenses’e nişan hediyesi olarak verilen Ford Escort, Güney Amerika’daki bir müze tarafından 625 bin liraya satın alınmıştı.

Ayrıca üç ay önce, daha önce Prenses’e ait olan başka bir bisiklet de müzayedede satıldı. 1981’de Prens Charles ile evlenmeden önce Kensington’da genç bir dadı olarak çalışırken, 1970’lerin sevilen mavi Raleigh Traveller bisikletini kullanmıştı. Ancak bisiklet, kraliyet danışmanlarının “bir prenses için uygun olmadığını” düşündükten sonra “utanç verici bisiklet” olarak adlandırılmıştı. Ve nişan duyurulduktan sonra sürmeyi bırakması emredilmişti.

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