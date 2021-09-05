Rus Çarının Kars’taki av köşkü otel oluyor

Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı ‘Av Köşkü’nün kaderi değişti. Bakanlık, tarihi köşkü 49 yıllığına tahsis etmek üzere ihale ilanına açtı.

Orhan BOZKURT

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Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüleyen Rus Çarı II.Nikolay'ın, Kars Sarıkamış Ormanları'nda 1897 yılında yaptırdığı ‘Av Köşkü'nün kaderi belli oldu. Bölge halkı tarafından ‘Katherina Köşkü' olarak bilinen tarihi yapı otel olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşkün restorasyon yapılması koşulu ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30 Temmuz'da ilana çıktı. Köşk, muhteşem mimarisi ile binlerce insanın uğrak mekanları arasında bulunuyor. Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi binalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne dört kilometre, Sarıkamış merkeze ise bir kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan sağlanıyor.

HİÇ ÇİVİ KULLANILMADI

Sarıkamış'a özgü sarı çam ağaçlarından çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzınnda inşa edilen köşk, Av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden ‘peç' adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkünde 11, yanındaki küçük ahşap bölümde ise 10 oda bulunuyor. Av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken, asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış.

Köşk Çar'ın oğlunun rehabilitasyon merkezi

Rus Çarı II. Nikolay'ın eşi Katherina'ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldı. II. Nikolay'ın eşinin adı da Katherina değil, Aleksandra. Ruslar tarafından, ‘Nikolay'ın Av Köşkü' olarak bilnen 124 yıllık tarihi yapı aynı zamanda Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğunun da çekim mekanı…