Şehir hatlarında işaret diliyle iletişim başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ bünyesinde başlayan işaret dili eğitimi İşitme Engelliler Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimler genel müdürlük binasında, işaret dili eğitmeni Neveda Öner tarafından veriliyor. Mart ayında da devam edecek eğitimlerde, toplam 64 iskele amiri, gişe-hareket görevlisi ve çımacı işaret dilini öğrenecek.

16 SAATLİK EĞİTİM, 2 YILDA BİR YENİLENECEK

Toplam 16 saat süren işaret dili eğitiminden geçenler, belirlenen tarihlerde sınava girecek ve başarılı olmaları halinde İşitme Engelliler Federasyonu ve Şehir Hatları AŞ imzalı sertifikalarını alabilecekler. İşaret dili uygulama ağırlıklı bir dil olduğu için iki yılda bir yenileme eğitimi yapılacak.

ŞEHİR HATLARI AŞ'DE İLK KEZ

Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları AŞ'de ilk kez işaret dili eğitimi verildiğini belirterek “İstanbul halkına sunduğumuz hizmetin daha kapsayıcı olması için eğitimleri planladık. Yolcularımızla aramızdaki iletişim engellerini ortadan kaldırmak hedefiyle, iskelelerimizde görevli personelimize işaret dilini öğretmek istedik. İşitme Engelliler Federasyonu ile protokol yaptık. İşaret dilini konuşan personelimiz, ihtiyaç duyan yolcularımızla daha kolay iletişim kurabilecek” dedi.