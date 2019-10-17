Şehir ve Göç Müzesi açılmayı bekliyor

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, temeli 2015 yılında atılarak inşaatı biten Eskişehir ETİ Şehir ve Göç Müzesi’nin hizmete girmeme nedenini, Kültür Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile sordu. Süllü, belediye başkanlarının yıllardır sergiledikleri hizmet anlayışı ile kültür-sanat başkenti ve turizm şehri olan Eskişehir’e sanayicilerin, işadamlarının kültür, sanat ve eğitim alanında katkı sunmasının şehir açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Milletvekili Süllü, Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesinde 2015 yılında tamamlanan ancak hizmete açılmayan Eti Şehir ve Göç Müzesi'ni meclis gündemine taşıdı. Süllü, müzenin açılmasına engel olan nedenlerin ortadan kaldırılmasını istedi.

ETİ İLE GURUR DUYUYORUZ

Süllü, ekonomi ve istihdam alanında katkılarının yanı sıra, eğitim ve kültürel alanda da şehre yıllardır büyük katkı sunan Eti Şirketler Grubu ile Eskişehirliler olarak gurur duyduklarını ifade etti. Süllü, ETİ Şirketler Grubu'nun Eskişehir'e Eti Arkeoloji Müzesi ile uzun yıllardır sürdürdüğü katkıya bir yenisini eklemek üzere sponsor olduğu, Eskişehir Valiliği ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı bünyesinde 2015 yılında temeli atılarak bitirilen ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin halen hizmete girmemesinin, şehrimiz için bir kayıp olduğunu belirtti.

AÇILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI

Aldığı göçlerin etkisiyle farklı kültürlerin iç içe geçmesi ile sahip olunan zengin kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için, Eskişehir açısından Eti Şehir ve Göç Müzesi'nin çok önemli bir işlev üstleneceğine inandığına değinen Süllü, açılmasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Süllü, müzenin neden bugüne kadar açılmadığı, ne zaman açılacağı, müzenin Türk Dünyası Kültür Vakfı'na mı yoksa Valiliğe mi bağlı olduğu sorularını yönelterek ve bir an önce açılabilmesi için gereğinin yapılmasını isteyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi verdi.