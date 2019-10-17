Şehir ve Göç Müzesi açılmayı bekliyor

Milletvekili Süllü, Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesinde 2015 yılında tamamlanan ancak hizmete açılmayan Eti Şehir ve Göç Müzesi'ni meclis gündemine taşıdı. Süllü, müzenin açılmasına engel olan nedenlerin ortadan kaldırılmasını istedi.
ETİ İLE GURUR DUYUYORUZ
Süllü, ekonomi ve istihdam alanında katkılarının yanı sıra, eğitim ve kültürel alanda da şehre yıllardır büyük katkı sunan Eti Şirketler Grubu ile Eskişehirliler olarak gurur duyduklarını ifade etti. Süllü, ETİ Şirketler Grubu'nun Eskişehir'e Eti Arkeoloji Müzesi ile uzun yıllardır sürdürdüğü katkıya bir yenisini eklemek üzere sponsor olduğu, Eskişehir Valiliği ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı bünyesinde 2015 yılında temeli atılarak bitirilen ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin halen hizmete girmemesinin, şehrimiz için bir kayıp olduğunu belirtti.
AÇILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI
Aldığı göçlerin etkisiyle farklı kültürlerin iç içe geçmesi ile sahip olunan zengin kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için, Eskişehir açısından Eti Şehir ve Göç Müzesi'nin çok önemli bir işlev üstleneceğine inandığına değinen Süllü, açılmasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Süllü, müzenin neden bugüne kadar açılmadığı, ne zaman açılacağı, müzenin Türk Dünyası Kültür Vakfı'na mı yoksa Valiliğe mi bağlı olduğu sorularını yönelterek ve bir an önce açılabilmesi için gereğinin yapılmasını isteyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi verdi.