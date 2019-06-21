Soğanın faydaları nelerdir? Soğan neye iyi gelir?

Bilimsel adı Allium cepa olan soğan, insan vücudunda bulunan serbest radikalleri nötralize etmede çok etkili olan antioksidan bileşikler bakımından zengindir. Soğandaki C vitamini ve diğer besinler kanserin kontrol edilmesine yardımcı olur ve ayrıca cildi ve saçı güçlendirir. Kan şekeri seviyeleri büyük ölçüde soğan özleri ile kontrol edilir ve ayrıca bağışıklık, cinsel uyarılma ve anemi kontrolünü artırır. Onlarca yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan soğanın sağlığa olan faydalarından bazılarını yazımızda bulabilirsiniz...

Soğanların tıbbi uygulamaları oldukça fazladır, çünkü zengin bir besin, vitamin, mineral ve organik bileşik kaynağıdır. Bunlar, sağlık için gerekli olan sülfürik bileşiklerin ve kuersetin varlığını içerir. Bu sebzeler ayrıca kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, selenyum ve fosfor gibi mineral bileşenleri içerir ve bunlar iyi bir C vitamini, B6 vitamini ve diyet lif kaynağıdır. Şimdi soğanın faydalarına bir göz atalım…

SOĞANIN FAYDALARI

Soğanın faydalarından bazıları şunlardır:

Kanserle savaşır

Kırmızı soğanlar, meme ve kolon kanseri hücrelerini yok etmede en etkili olanlardır. Soğanların, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynayan kuersetin adı verilen güçlü bir bileşikleri vardır.

Düşük kan şekeri seviyeleri

Soğanlarda bulunan kükürt bileşiklerinden biri olan (S-metilsistein) ve kuersetin vücuttaki kan şekeri seviyesini kontrol etmede yararlı etkilere sahip olabilir. Soğanda bulunan krom, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

İltihap ve diğer alerjileri önler

Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavonoidler) enflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Soğan ayrıca, hücrelerin histamin salmasını engelleyerek alerjilerin tedavisine de yardımcı olur. Kuersetinin antihistaminik özellikleri de burun tıkanıklığını azaltmada yararlıdır. Soğanın antibiyotik etkileri yara iyileşmesini hızlandırır.

Sağlıklı nefes

Astım ve alerjik rinit gibi solunum sorunları olan hastalar, soğan ekstrelerinden yararlanabilirler. Soğanda bulunan prebiyotikler burun tıkanıklığının giderilmesine ve böylece huzurlu bir uykuya yardımcı olabilir.

Göz sağlığını geliştirir

Soğanlardaki kükürt, göz merceğinin sağlığını iyileştirir, böylece görüşe yardımcı olur. Bir antioksidan görevi gören ve glokom, maküler dejenerasyon ve katarakt riskini azaltan glutatyon adlı proteinin daha büyük bir üretimini uyarır. Soğanlardaki selenyum gözdeki E vitamini destekler (gözdeki hücreleri korur). Ekstraktlar ayrıca kornea bulanıklığının önlenmesine yardımcı olabilir ve soğan suyu da damla damla olarak kullanılabilir.

Ağız sağlığı için

Soğanlar, diş çürümesine neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olan tiyosülfinatlar ve tiyosülfonatlar (kükürt bileşikleri) açısından zengin bir kaynaktır. Soğan ayrıca dişleri sağlıklı tutan C vitamini bakımından da zengindir ve diş ağrısını hafifletebilir.

Soğan ve saç büyümesi

Antibakteriyel ve antifungal özelliklerde zengin olan soğan, saçın beslemesine yardımcı olur ve büyümesini artırır. Zengin sülfür içeriği ve antioksidanlar incelme, kırılma ve erken grileşmeyi önler. Kepekle savaşır ve saçların büyümesinde yardımcı olan kan dolaşımına destek olurlar.

Beyin sağlığını geliştirir

Antioksidan bakımından zengin soğanlar, beyindeki zararlı toksinlerle bağlanarak onların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Soğan ekstraktlarının hipokampusu koruduğui bulunmuştur. Soğanlardaki di-n-propil trisülfid olarak adlandırılan bir başka sülfür bileşiği hafıza bozukluğunu iyileştirir ve yaşa bağlı hafıza kaybını azaltır. Soğanların ayrıca baş dönmesi, epilepsi ve vertigo gibi hastalıkların tedavisine de inanılmaktadır.

Soğanın diğer faydaları

Soğanlar, ateşin düşürülmesi, menopoz semptomlarının hafifletilmesi ve oksidatif stresi azaltma gibi diğer faydaları da çok önemlidir. Soğanlarındaki fitokimyasallar, C vitamini ile birlikte bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Ham soğan, kötü kolesterol (LDL) üretimini düşürür. Soğan suyu da ağrı ve yanıklarda anında rahatlama sağlar. Cilt problemleri için de kullanılır.