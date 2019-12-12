Son dakika… Kanal İstanbul için çok ciddi uyarı: Bölgede nüfusu 40 milyona çıkarır

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, tartışmaların odağındaki Kanal Projesi için çok kritik uyarılarda bulundu. 'Bu bir ulaşım projesi değil' diyen Gökçe, "Bu İstanbul'un kuzeyini imara açacak rant projesidir. Kentin nüfusu 25 milyon olacak. İstanbul Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Trakya'da bölge nüfusu 40 milyona ulaşacaktır" dedi.

Özlem GÜVEMLİ-İSTANBUL/Başak KAYA-ANKARA

Gündemdeki Kanal İstanbul projesine bir itiraz da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe'den geldi. Proje ile ilgili çarpıcı tespitler yapan Cemal Gökçe, Kanal İstanbul'un; 3. Köprü,3.Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü ile birlikte bölgeyi inşaat sektörünün bir arazisi haline getirme projesi olduğunu vurguladı.

“TRAKYA VE İSTANBUL BİTER”

Gökçe'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken tespitleri şöyle:

* “Kanal çevresine ve kıyılara yapılacak inşaatlarla yeni bir kent yaratılmış olacaktır. İstanbul'un nüfusu 25 milyon olacak, Trakya ile birlikte bölgenin nüfusu 40 milyona ulaşacaktır. Bu proje Trakya havzası ile birlikte İstanbul'un bitmesine neden olacak bir projedir.”

* “Melen Barajı'nın gövdesindeki çatlak nedeniyle İstanbul'a su verilememektedir. Proje yüzünden İstanbul'a su veren diğer barajların devre dışı kalmasıyla var olan su kaynaklarının İstanbul'un su ihtiyacını karşılaması mümkün değildir.”

* “45 kilometre uzunluğunda yapılacak olan bu kanal projesi tarım alanlarını parçalayacak, kanal üzerinde 7 ile 9 köprünün yapılması gerekecektir. Kanal ile Boğaz arasındaki bölge bir ada haline dönüşeceği için tüm ulaşım sistemleri değişecek ve yeni sorunlar yaşanacaktır.”

“TANKER TRAFİĞİ AZALDI”

Tanker trafiğinin azaldığını ve Samsun-Ceyhan petrol boru hattının yapılması durumunda boğazlardaki tanker trafiğinin neredeyse biteceğini söyleyen Gökçe, sözlerine şöyle devam etti:

* “2007 yılından bu yana İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının azaldığı biliniyor. 2007 yılında 56 bin 606 olan yıllık Boğaz trafiği, 2018 yılında 44 bin mertebesinde olmuştur. Ayrıca, teknolojik düzeyde ortaya çıkan gelişmeler İstanbul Boğazı'nda karşılaşılan kazaları önemli ölçüde azaltmıştır. Yine petrol taşımacılığında boru hatlarının yapılması da deniz trafiğinin yükünü azaltmaktadır. Gündem de olan Samsun-Ceyhan petrol boru hattının yapılması durumunda boğazdaki tanker trafiğinin önemli ölçüde azalacağını bilmek gerekiyor.

* “Deniz suyu ile tatlı su birbirine karışacaktır. Deniz ekosistemi ile kara ekosistemi iç içe geçecektir. Ayrıca, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere ve Terkos Barajı özelliğini yitirerek tuzlanacaktır. Trakya Bölgesinde bulunan tarlalar sulanamayacak bölge çoraklaşacaktır. Ayrıca kanal kazısı yapılırken iş makinaları ve patlayıcı maddeler kullanılacağı için çevrenin ekosistemi ile birlikte fauna ve florası bozulacaktır.”

* “Kanal Projesi yapılırsa, organik maddeler bakımından oldukça fazla olan Marmara Denizi’nin suyu, 25 metre derinlikte olan Kanal suyu üst akıntısıyla Marmara Denizine girerek, Marmara'nın oksijen bakımından oldukça yetersiz olan alt suyunu daha fazla baskı altına alarak tümüyle oksijensiz bırakacaktır. Bu durum Marmara Denizi'nin alt tarafında bulunan suyun kimyasal yapısını daha da bozacaktır.”

* “İstanbul ve Trakya'nın yok oluş projesidir. Ülkemizin bir kenarında duran milyarlarca dolar parası olsa bile bu proje yine yapılmamalıdır.”

“ÇAKMA BOĞAZ 1 MİLYON KONUT İÇİN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da Kanal İstanbul projesine karşı çıktı. Erdoğdu, 75 milyar liraya mal olacak Kanal İstanbul projesi hakkında, “Bu proje, bölgeye yapılmak istenen lüks konutların promosyonu olacak. Kanalın bir tarafına 500 bin konut, diğer tarafına 500 bin konut yaparak satacaklar'' dedi.

Erdoğdu TBMM’de yaptığı açıklamada “Boğaza paralel bir tane daha boğaz açılacak. Gerekçeleri, boğazın trafiği rahatlatmakmış. Kim inanır buna? Oraya çakma bir boğaz açacaklar. Hiçbir gemi ve tanker, yanında bedava geçiş varken, çakma boğazdan para vererek geçmez'' dedi ve şunları söyledi:

* “Kanal İstanbul projesinin, 2023’e kadar yüzde 60’ının tamamlanması hedefleniyor. Proje için 2023’e kadar 45 milyar lira harcanması öngörülüyor. Boğaza paralel bir tane daha boğaz açmayı planlıyorlar. Gerekçeleri, Boğaz'ın trafiği artmışmış. Kim inanır buna?”

* “Tek amaçları var, o bölgeye konut yapacaklar. Oradaki tarlaları arsa haline getirip yapacakları lüks konutların manzarasını güzelleştirebilmek için çakma bir boğaz açacaklar ve 20 milyar doları gömecekler. Kanalın bir tarafına 500 bin konut, diğer tarafına 500 bin konut yaparak satacaklar. Kanal İstanbul da bu inşaatların promosyonu olacak.”

“8 MİLYON İNSAN BİR ADAYA HAPSOLACAK”

* “Proje ile genel olarak tarım alanları ve 20 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanı azalacak. Çıkan tonlarca toprak ile Marmara’da adacıklar oluşacak. Marmara içindeki aktif fay göz önüne alındığında bu durum büyük risk içeriyor. Olası İstanbul depremi sırasında 8 milyon insan bir adaya hapsolacağı için bunların nasıl tahliye edileceği ve nasıl yardım ulaştıracağı da önemli bir sorun.”