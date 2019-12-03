Termik Santral mücadelesini halk kazandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılması planlanan termik santraline karşı 5 yıl önce başlatılan hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Hatay 1. İdare Mahkemesi, santralin doğal yaşama ve tarım alanlarına zararı olacağı ve kamu yararı olmadığını belirterek iptal etti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, zeytin ve narenciye arazileri ve sulak araziler kurtulurken, İskenderun Kertenkelesi’nin Anadolu’daki tek yaşam alanı koruma altında kalmış olacak. Bölgede caretta carettaların da yaşam alanı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın termik santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen kanun teklifini veto etmesinin ardından çevre adına iyi haber de Hatay’dan geldi. 2014 yılında Hatay’ın Erzin ilçesi Aşağı Burnaz'da kurulması planlanan termik santrale karşı çevreciler dava açmıştı. 5 yıl süren dava nihayet sonuçlandı.

MAHKEME: KAMU YARARI YOK

Hatay 1. İdare Mahkemesi, santralin doğal yaşama ve tarım alanlarına zararı olacağı ve kamu yararı olmadığını belirterek termik santral projesini iptal etti. Konuyla ilgili konuşan Av. Ümit Arif Özsoy, kömürlü termik santrallerin etki alanlarının sadece kuruldukları parselle sınırlı olmadığı belirterek şunları söyledi:

* “Mahkeme, bu etki alanını dikkate alarak, yanı başındaki zeytin, narenciye tarım arazileri, Burnaz kumulları, sulak alanlarla birlikte etki alanının değerlendirilmesi gerektiği, bölgenin İskenderun Kertenkelesi'nin Anadolu'daki tek yaşam alanı olduğu, imar düzenlemesinin bu yönleriyle bilimsel ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğu belirtti”

Özsoy, mahkemenin bu kararıyla birlikte Erzin Burnaz kumullarına yapılması planlanan termik santrallerin hukuksal dayanağının kalmadığını da belirtti.

“ETKİ ALANI GENİŞ”

Hatay 1. İdare Mahkemesi, verdiği kararda termik santrallerin etki alanlarının geniş olduğu, sadece ekonomik olarak değerlendirilmemesi gerektiği doğaya, tarıma, sulak alanlara ve zeytinlik alanlara verilecek zararlarla birlikte uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği, imar planlarının bu husus gözetilerek yapılması gerektiği vurgulandı.

MÜCADELE ETTİK KAZANDIK

Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Necdet Sökmen de ilçe halkı olarak mücadele ettiklerini ve yılmadıklarını dile getirerek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Santralin kurulacağı alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğunu dile getiren Sökmen, “Buradaki sahil ayrıca carettaların ve İskenderun Kertenkelesi’nin yaşam alanı. Burada zeytinlik ve sulak alanlar var. 5 yıldır mücadele ettik ve kazandık. İlçemiz adına gururluyuz. Mahkeme bu kararıyla doğayı korumuştur. İnandık, savaştık ve kazandık” ifadelerini kullandı.