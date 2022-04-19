Trenin altında kaldı, mucize eseri hayatta

Arjantin'de hareket halindeki trenin önüne düşen mucize kurtuluşu an be an kaydedildi.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

İsmi Candela olarak açıklanan Arjantinli bir kadın, tren istasyonunda bayıldı ve hareket halindeki trenin altında kaldı. CCTV kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, genç kadın ayakları üzerinde duramayarak bir anda önce doğru devriliyor ve trenin altına düşüyor.

Bölgede bulunanların şok olduğu anlarda herkes yüzünü kapatırken, tren durduktan sonra kadının mucize eseri hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Raylardan kurtarılan kadının hayatta olması herkesi sevindirirken, önlem olarak hastaneye kaldırıldı. Buenos Aires Hastanesi taburcu edildikten sonra sonra görüntülerini görebildiğini söyledi.

Arjantinli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Kan basıncım aniden düştü ve bayıldım. Önümdeki kişiye tutunmaya çalıştım ancak trene çarptığım andan başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta olduğumu bilmiyorum. Hala olayı idrak etmeye çalışıyorum.” dedi.

Olaya tanık olan bir kişi, “Bu kız yeniden doğdu. Bu bir mucize.” diyerek yaşadıklarını anlatırken, bir başkası da kadının raylara düştüğü an dehşeti yaşadıklarını ancak sonradan çok mutlu olduklarını açıkladı.

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