Türkiye’nin ilk banka soyguncusu

Üzerinde jilet gibi ütülü takım elbise, kıyafeti ile uyumlu bir kravat, ayna gibi parlayan rugan ayakkabılar, arkaya doğru taranmış saçlar, ince bir bıyık ve siyah güneş gözlükleri… Jandarmaların arasında kelepçeli olarak yürüyen bu kişi, Türkiye’nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas’tı…

EMIN ÖZGÖNÜL

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1961 yılının 7 Temmuz günü Türkiye'de ilk kez bir banka şubesi soyuldu. 18 Ağustos'ta ise 2. soygun yaşandı. Her iki olayı gerçekleştiren Necdet Elmas, yoksul bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğmuş, ilk evliliğinden olan küçük çocuğu ölünce, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 2. sınıfta bırakıp zengin olma hayalleri kurmuştu. Yasa dışı işlere 26 yaşında araba hırsızlığı ile başladı. Sadece Chevrolet İmpala marka araçları çalıyor ve sanayideki tamirci görünümlü kişilere satıyordu. Bir süre sonra yakalandı, hapse mahkum edildi.

RAKI ISMARLAYIP KAÇTI

Sultanahmet Cezaevi’ndeyken inandırıcı biçimde kalp krizi geçirme numarası yaptı ve hastaneye sevk edildi. Hastane dönüşü, yanındaki jandarma erini Emirgan'da bir restorana götürüp yemek ve rakı ısmarladı. Bir yolunu bulup jandarmanın hafif makineli sten silahını da alıp ortadan kayboldu. İlk banka soygununu da o günlerde planladı.

Cezaevi firarisi olarak aranırken Çemberlitaş'taki Buğday Bankası şubesinden içeri girdi. Silahı veznedara doğrultup bugünkü değeri milyonları bulan 2 bin 900 lirayı alarak ortadan kayboldu. Banka müşterileri ve personel soyguncuyu, “Artist gibi bir adamdı” diye tarif etti. Amerikalı sinema sanatçısı Cary Grant'a benzetenler oldu.

Gazeteler meçhul soyguncuya “Yakışıklı Gangster” adını taktı. Polis her yerde onu ararken önce Çatalca'da bir benzin istasyonunu, sonra da İş Bankası Kazlıçeşme şubesini soydu. Bugünkü değeri 8 milyon lira olan 165 bin lirayı alarak çalıntı İmpala arabası ile kaçtı.

20 YIL HAPİS

Polisin kimliğini tespit edemediği Necdet Elmas'ın ünü tüm Türkiye'ye yayıldı. Asker ve polislerden oluşan özel ekipler kuruldu, robot resimleri çizildi ve ihbar edene para ödülü verileceği açıklandı. İkinci banka soygunundan 12 gün sonra ev sahibi olan arkadaşının ihbarı ile Darıca'da yakalandı. Mahkemede, “Suç bir kir, ceza ise banyodur. Ben banyoda yıkanacağım. Banyonun dozu fazla kaçarsa fayda değil, zarar getirir” dedi. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde de itibarlıydı, kendisini sadece fotoğraflarından tanıyan çok sayıda kadından mektuplar alıyor, kurduğu kütüphanede bu mektuplara romantik cevaplar yazıyordu. Bazı mektuplar, “Gangster aşık oldu” gibi başlıklarla gazetelerde yayınlandı.

İyi halden dolayı hafta sonu izinli olarak dışarı çıkıyor, mektup arkadaşları ile buluşuyordu. İstiklal Caddesi’nde dolaşırken ya da denizi seyrederken çekilen fotoğrafları gazetelerde yer alıyordu.1974 affı ile de serbest kaldı. Beşiktaş'ta belediye büfesini kiraladı. Herkes onu görmek için büfeye gidince satışları da patlama yaptı. Gelenlerin çoğu kadınlardı. Bir süre sonra kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile evlendi, Antalya’ya yerleşip ismini unutturdu. 2014 yılında gazeteci Cengiz Erdinç, ‘Gangster’ adını verdiği kitabı ile Elmas'ın hayatını yazdı.

BAŞKOMİSER ANLATTI: “BEŞİKTAŞ'TA EFSANEYDİ”

İstanbul Beşiktaş'ta doğup büyüyen ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Masası Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği görevinde bulunan 76 yaşındaki emekli Başkomiser Cihat Tamer, banka soyguncusu Elmas'ı, SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Tamer, “Cezaevinden çıktıktan sonra Beşiktaş'ta bir büfe kiraladı. Suç dünyası ile ilişkisini kesti. Büfeye ara sıra gelirdi ve o geldiğinde de önünde kuyruk olurdu. Yolda yürürken herkes tanır, kim olduğunu bilir, selam verirdi. Herhangi bir suça karışmadı, sakin bir hayat sürdü, sonra ortadan kayboldu. Beşiktaş'ta efsaneydi. Öldüğünü uzun süre sonra duyduk” dedi.