Tuz Gölü havzasının endemik türleri: Tuz beğendi ve acı düğün

Endemik bitkilerle ilgili araştırma yapan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, bu bitkinin sadece Eskil ilçesinin doğusunda yaşadığını belirterek, “Bu mevsimde çiçek açmış durumda” dedi.

Doç. Dr. Mehtap Tekşen'le çalışmalarını sürdüren Erkul şunları söyledi: “Mevsim itibariıyla çiçeklenen iki bitki çok dikkatimizi çekti. Bunlardan birisi ‘tuz beğendi', diğer bitki ise bizlerin 2021 yılının ilk ayında, bilim dünyasına tanıttığımız ‘acı düğün’ çiçeğidir. Hasan Dağı civarına gittiğimizde daha yüksek rakımlarda yetişen bitkilere rastlıyoruz. Yine bu dönemde birçok laleyi fotoğrafladık. Halk arasında ‘süsen yılanı’ ve ‘nevruz’ olarak bilinen bitkilerle de karşılaştık.”

Tuz Gölü havzasının yapısal özellikleri nedeniyle dünyada bir örneğinin bulunmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Üç farklı habitat, üç farklı tuz karakterini içeriyor ve bunun bir örneği dünyada yok. Zaten bu bölgede bu denli özel bitkilerimizin bulunmasının başlıca sebebi de budur. Ayrıca üç farklı zon var. Bir tanesi suyun çok yüksek olduğu bölgedeki bataklık, onun biraz daha çevresi ikinci zon ve son olarak tuz oranın düşük olduğu üçüncü zon. Bu üç alanda farklı bitkiler yetiştiği için bu denli zengin ve endemik bakımından Tuz Gölü'nün önemi büyük. Şehir genelinde de çok farklı habitat türleri var. Ihlara ile Manastır vadilerimiz var. Bunun yanında nehirler ile yapayda olsa ormanlarımız var. Bu saydığımız tüm ekolojik ortamlar tür çeşitliliğini artıran etkenlerdendir.” (DHA)