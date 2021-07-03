Üçüz doktorların diploma sevinci

Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda düzenlenen törende, tıp fakültesindeki öğrenimlerini tamamlayan 366 mezuna diplomaları verildi.

Mezunlar arasında yer alan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak ve Aslı Kozak ilgi odağı oldu.

Gazetecilere poz veren üçüz kardeşlerden Deniz Kozak, “Üçüz kardeşler olarak aynı sınıftan birlikte mezun olduğumuz için çok mutluyuz. Hep birbirimizi destekledik, yan yana olduk. Birlikte mezuniyet heyecanı yaşadığımız için de çok gururluyuz.” dedi.

Deniz, farklı liselerde eğitim gördüklerini, kardeşlerinden Başak’ın uzmanlık alanı olarak enfeksiyonu, kendisinin psikiyatriyi düşündüğünü, Aslı’nın ise henüz karar vermediğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise törendeki konuşmasında, “Dünyanın tartışmasız en güzel, en kutsal mesleği hekimliğe sevginizi katın. İnsanları sevin ve hissettirin. Prof. Dr. Özmer Özkan ile kol nakli gerçekleştirdik. 30 yaş üstü hastanın babası elimi öpmeye kalkıştı. O kadar özel meslek ki mesleğimize saygı duyun ve kendinizi geliştirin. Mesleğinize sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Dönem birincisi Ceyhun Kadem de yaş kütüğe isminin yazılı olduğu plaketi çaktı.

Protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile ailelerinde katıldığı törende, tıp fakültesi mezunları ant içti. (DHA)