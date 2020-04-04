Usta gazeteci Ali Sirmen, corona virüsünü yendi
Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’in geçtiğimiz hafta corona virüsüne yakalandığı ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı. 80 yaşındaki Sirmen’in corona virüsünü yendiği duyuruldu.
Bu iyi haberi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat Twitter hesabından açıkladı.
Kırıkkanat, “Gazetemizin değerli yazarı, canım ağabeyim Ali Sirmen corona virüsü yenerek bugün evine taburcu edilmiş bulunuyor. Sevenlerine müjdeler olsun. Türk hekim ve sağlıkçılarına minnetle” mesajını paylaştı.