Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Usta gazeteci Ali Sirmen, corona virüsünü yendi
Usta gazeteci Ali Sirmen, corona virüsünü yendi
Türk basının usta kalemlerinden Ali Sirmen, corona virüsüne yakalanmıştı. Sirmen'in virüsü yendiği açıklandı.
Yaşam 4 Nisan 2020 - 14:26

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’in geçtiğimiz hafta corona virüsüne yakalandığı ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı. 80 yaşındaki Sirmen’in corona virüsünü yendiği duyuruldu.

Bu iyi haberi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat Twitter hesabından açıkladı.


Kırıkkanat, “Gazetemizin değerli yazarı, canım ağabeyim Ali Sirmen corona virüsü yenerek bugün evine taburcu edilmiş bulunuyor. Sevenlerine müjdeler olsun. Türk hekim ve sağlıkçılarına minnetle” mesajını paylaştı.

İLGİLİ HABERGazeteci Ali Sirmen corona şüphesiyle tedavi altında
Son güncelleme: 14:27 - 04.04.2020