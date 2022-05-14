Uydu takip cihazlı 9 deniz kaplumbağasının sinyali kesildi

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 26 deniz kaplumbağasından 9'unun sinyali kesildi. Bunlardan biri İzmir'de ölü bulunurken, 8'inin durumu bilinmiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEKAMER, Muğla’nın Dalyan-İztuzu Plajı’nda bulunan ve aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken ‘Tuba’ adlı kaplumbağanın da olduğu 26 deniz kaplumbağasını uydu takip cihazıyla izliyor.

20’si Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4’ü MAVA Vakfı, 2’si de TUI Care Vakfı’nın desteğiyle takip cihazı takılan 26 deniz kaplumbağasından 9’unun sinyali kesildi. Kaplumbağalardan biri İzmir’de ölü bulundu, 8’inin durumuna dair bilgi henüz bulunmuyor.

‘TUBA’ 6 BİN KİLOMETREYİ AŞTI

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, 25-30 yaşlarında dişi iribaş deniz kaplumbağası ‘Tuba’nın 28 Ağustos 2019 tarihinde İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakıldığını, 18 Kasım’da Türkiye sularından çıktığını kaydetti.

Prof. Dr. Kaska, o günden bu yana Tuba’nın Yunan adalarından Malta tarafına, sonra da Adriyatik Denizi’ne ulaştığını, 6 bin kilometreyi aşkın yol yaptığını ve şu an o bölgede olduğunu söyledi.

Son sinyallere göre ‘Tuba’nın Adriyatik Denizi’nden aşağıya doğru indiğini anlatan Prof. Dr. Kaska, ‘Tuba’nın bu yıl ya da önümüzdeki yıl yeniden İztuzu Plajı’nda yuva yapmasını beklediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Kaska, “Deniz kaplumbağaları beslenme özelliğine göre 3-4 yıl besin biriktirir ve 3-5 yılda bir yumurta bırakır” dedi.

TUI CARE VAKFI DESTEKLİYOR

‘Tuba’ kaplumbağa ile 16-21 yaşlarındaki dişi yeşil deniz kaplumbağası ‘Talay’ın uydu izleme programının TUI Care Vakfı’nın destekleriyle yürütüldüğünü anlatan Prof. Dr. Kaska, ‘Talay’ın da 16 Haziran 2021’de İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakıldığını, şu an Oniki Ada civarında yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

MAVA VAKFI’NDAN 4 KAPLUMBAĞAYA DESTEK

MAVA Vakfı desteğiyle, Akdeniz’deki Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi kapsamında 4 kaplumbağanın uydu izleme cihazıyla takibe alındığını belirten Prof. Dr. Kaska, “Özellikle hakkında en az bilgi bulunan erkek ve ergin öncesi deniz kaplumbağalarını takip ediyoruz. Bunlar, 2020-2021 yıllarında takibe başladığımız ‘DEKAMER-1’ isimli 17-22 yaşlarında yeşil deniz kaplumbağası ile 35-40 yaşlarındaki ‘Tonyukuk’, 25-30 yaşlarındaki ‘MAVA’ ve ‘Efe’ isimli caretta caretta deniz kaplumbağaları. Ancak ‘Tonyukuk’ ve ‘Efe’nin sinyalleri kesildi” dedi.

BAKANLIK DESTEĞİYLE 20 KAPLUMBAĞA TAKİPTE

Prof. Dr. Yakup Kaska, son iki yılda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle toplam 20 deniz kaplumbağasının uydu izleme cihazı takılarak takibe alındığını söyledi. Prof. Dr. Kaska, “Beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasındaki yaşam döngüsünün takibi de büyük önem taşıyor. Göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları-ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır” diye konuştu.

1’İ ÖLDÜ, 8’İ BİLİNMİYOR

Prof. Dr. Yakup Kaska, sözlerine şöyle devam etti: “8’i 2020, 1’i 2021 yılında denize bırakılan toplam 9 kaplumbağanın sinyali kesildi. 23 Ağustos 2020’de denize bırakılan ‘Efe’nin sinyali Eylül 2020’de, ‘Tonyukuk’un Ağustos 2021’de kesildi. Ağustos 2020’de uydu izleme cihazı takılarak denize bırakılan ‘Likya’, ‘Kadriye’, ‘Belek’, ‘Uğurlu’, ‘Göksu’ ve ‘Mersin’in sinyalleri 2021’in değişik aylarında kesildi. Eylül 2021’de verici takılan ‘Leyla’ isimli deniz kaplumbağasından ise 12 Nisan 2022’de sinyal alınamadı. ‘Leyla’, İzmir’de kıyıda ölü bulundu. Diğer 8 kaplumbağanın sinyallerinin kesilme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Kaplumbağa ölmüş olabilir, pili bitmiş olabilir, herhangi bir şekilde cihaz zarar görmüş olabilir.” (DHA)