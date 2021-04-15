Yavrusuna saldıran üç köpeği böyle kovaladı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 3 sokak köpeği, çarşıda yaşayan bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Köpekler, kedinin etrafını sarıp, ona doğru hamle yaptı.
Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının ‘Tekir’ adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı.
Köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkup kaçtı. Kedi de yavrusunu kurtarmayı başardı.
Kedi bununla da yetinmeyip köpekleri bir süre daha kovaladı.
O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Esnaf Tufan Altunbüken, “Kedi biraz agresif. Daha önce de yavrularını böyle korumuştu. Bu kez de yavrusuna saldıran 3 köpeğe birden saldırıp onları kovalıyor. Her ne kadar kedi olsa da ana yüreği işte” dedi. (İHA)