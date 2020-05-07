Yenidoğan bebeğin ilk banyosu ne zaman yapılır?

Bebekler doğduktan sonra derilerinin üst kısmında verniks kazeoza denilen kaygan, kremsi bir tabaka ile dünyaya gelirler. Bu tabaka bebeği dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlara karşı korurken aynı zaman da vücut ısısının da korunmasına yardımcı olur. Bunun için bebeğinizi doğumdan sonra yıkamanız önerilmez. Peki yeni doğan bebek ne zaman yıkanmalıdır? Yeni doğan bebeği yıkamak için ne kadar beklemeniz gerekir? İşte yeni doğan bebeklerin banyo zamanı…

Bebeğiniz gelişim evresini tamamlar ve uzun bir yolun ardından dünyaya gelir. Birçok anne bebeği ilk doğduğu anda onun bir banyoya ihtiyacı olduğunu düşünse de aslında biraz beklemeniz gerekir. Uzmanlara göre “Yenidoğan bebekler göbek bağları düşene kadar yıkanmamalı ve yalnızca temiz bir sünger ya da bez ile vücudu temizlenmelidir.”

Bebeğiniz doğduğunda eğer vücudunda kan varsa en erken 24 saat sonra yıkamanızda fayda vardır çünkü kanın mikrop üretme olasılığı olduğundan dolayı bu şekilde kalması sağlıklı değildir. Bu tip durumlarda sabun ve şampuan kullanmadan akan suyun altında yıkanabilir.

Bebeğinizin tam olarak gerçek bir banyo yapabilmesi için göbek kordonunun düşmesini beklemek daha faydalı olacaktır. Ancak göbeği düşmeden banyo yaptırmak isterseniz pansuman ettiğiniz göbek kordonunun mutlaka kuru kalmasına özen göstermeniz gerekir. Banyo sonrası havlu ile göbek bağını kurulayabilir hatta saç makinesini kısık ayara alarak uzaktan kurutabilirsiniz. Banyo esnasında göbek kordonunu ıslatmamak için o alanı temiz bir bezle mutlaka kapatmanız gerekir. Göbeği düşene kadar haftada 2-3 kez göbeği düştükten sonra bebeğinizi her gün yıkayarak kir ve pişiği önleyebilirsiniz.