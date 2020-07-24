Yenidoğan bebekler günde kaç saat uyumalı? Bebeklerde uyku düzeni tablosu…

Yenidoğan bebekler için uyku oldukça önemli bir yere sahiptir. Onun sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi, başta beyin olmak üzere tüm organlarının yenilenmesi ve canlanması için her gün uyuması şarttır. Ancak bazı ebeveynler bebeğinin uyku ile arasının hiç iyi olmadığından şikayet eder. Bu durumdan endişe duyan aileler bebeklerinin günde kaç saat uyuması gerektiği hakkında bilgi edinmek isterler. İşte bebeklerde uyku düzeni tablosu…

Yenidoğan bebeğin uykusunu yönetmek ve düzene sokmak ebeveynler için zor görevlerden bir tanesidir ve normal bir uyku düzenine henüz alışık olmadıklarından dolayı günün farklı saatlerinde uyuya kalabilirler. Bazı ebeveynler bebeğinin çok az veya çok uyuduğundan şikayet edebilirler. Bu nedenle birçok ebeveyn yeni doğan bir bebeğin ne kadar uyuması gerektiği hakkında doğru bilgilere sahip olmak isterler. Peki yeni doğan bebekler günde kaç saat uyumalı? İşte yanıtları…

YENİDOĞAN BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ

Yeni doğan sağlıklı bir bebek günde ortalama 15-18 saat uykuya ihtiyaç duyar ve bunun 6 saati gündüz uykusudur. 6 aylık döneme gelindiğinde günde ortalama 14-16 saate düşer ve gündüz uyku süreleri giderek azalmaya başlar.

Yeni doğan bebekler 4 aylık dönemde geceleri 1-2 kez anne sütü almak için uyanabilirler ve anne sütü alan bebekler genellikle diğer besinlerle beslenen bebeklere göre gece daha sık uyanabilirler. Çoğu bebeğin 6 aylık oluncaya kadar düzenli bir uyku programları olmayabilir. Ancak bu durum bebekten bebeğe değişebilir.

* 6-9 ay aralığındaki dönemde bebeklerin günlük uyumaları gereken süre 13 saat kadardır. Günde iki defa gündüz uykusu alabilirler. Geceleri kesintisiz 6-7 saat kadar uyuyabilirler.

* 9-12 aylık dönemde ise geceleri 10 saat uyurlar ve gündüz 1-2 kez uyumaları yeterlidir. Ancak bu dönem bebeğin diş çıkarma dönemi olabilir ve bu nedenle bebeğinizin gece uykularında huzursuzluk ve düzensizlik yaşanabilir.

* 12-24 aylık bebeklerin günlük uyku süreleri yaklaşık 12-13 saattir. Günde 1-2 kez uyuyabilirler ancak bu dönem hareketli ve dış dünyaya karşı daha ilgili oldukları için uykuyu reddedebilirler.

BEBEKLER NEDEN UYKU SORUNU YAŞAR?

Eğer bebeğin karnı tok, altı temizse, gazı çıkarılmışsa ve herhangi bir sağlık problemi yoksa uykuya rahat bir şekilde dalması beklenir. Ancak gaz problemi bebeklerde uyku kalitesini bozan başlıca sebeplerin başında yer alır. Bebeğinizi emzirdikten sona gazını çıkarmak veya hava kaçırmayan biberonlar kullanmak gaz problemini azaltmaya yardımcı olur. Tüm bunlara rağmen hala uyumakta güçlük çekiyorsa ılık bir duş yapmak, bebek losyonu ile banyo sonrası masaj yaparak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca uykuya dalmayı öğrenmesi daha çabuk uyumasına yardımcı olur. Bunun için loş ve sessiz bir ortamın sağlanabilir ve onu sakinleştirecek bir nesne (sevdiği battaniye, oyuncak) konabilir.