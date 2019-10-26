Zencefilin faydaları: Zencefilin içinde hangi vitaminler var?

Zencefil, Çin kaynaklı bir çiçekli bitkidir. Alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde çok uzun bir kullanım geçmişe sahip olan zencefil, en sağlıklı ve en lezzetli baharatlar arasındadır. Zencefilin faydaları hakkında merak ettiklerinizi haberimizde derledik... Zencefilin faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Vücudunuz ve beyniniz için güçlü yararları olan besinler ve biyoaktif bileşiklerle doludur. Mide bulantısı, soğuk algınlığı, sindirim ve öksürük gibi pekçok sağlık sorununda süper etkisi olan zencefil, kakule ve zerdeçal ile birlikte, Zingiberaceae ailesinin bir parçasıdır. Yaygın olarak Hindistan, Jamaika, Fiji, Endonezya ve Avustralya'da üretilir. Köksap (gövdenin yeraltı kısmı) baharat olarak kullanılan kısımdır. Genellikle zencefil kökü veya sadece zencefil denir. Şimdi, zencefilin sağlık üzerindeki etkilerine ve faydalarına bir göz atalım.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

Zencefilin sağlık yararlarından bazıları;

– Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca, bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir. Bunların dışında;İ Mide ülseri mide zarında oluşan ağrılı yaralardır ve hazımsızlık, halsizlik, mide ekşimesi ve karın rahatsızlığı gibi semptomlara neden olur. Çeşitli çalışmalar zencefilin mide ülseri oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

– Kas ağrıları

Zencefilin egzersize bağlı kas ağrısına karşı etkili olduğu gösterilmiştir.

– İltihabı giderir

Zencefil, iltihabı azaltmak ve iltihaplanma durumlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Zencefilin ayrıca, osteoartrit ile ilişkili iltihabı tedavi etmek için etkili olduğu bulunmuştur.

– Kalp sağlığı

Zencefilin diğer olası kullanımları arasında kolesterolün düşürülmesi, kanın pıhtılaşma riskinin azaltılması ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olması sayılabilir.

-Adet sancılarını azaltır

Zencefilin, bazı kadınların adet döngüsü sırasında yaşadığı şiddetli ağrı olan dismenore semptomlarını azalttığı bulunmuştur.

– Soğuk algınlığı ve grip

Zencefil her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadele etmek için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay bir terletici gibi davranır ve terlemeyi indükler, bu da vücuttaki toksinleri temizler ve sizi sağlıklı kılar.

– Astımı rahatlatır

Zencefil geleneksel olarak solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi etmek için bir ilaç olarak kullanılmıştır. Bunun üzerine yapılan son çalışmalar, antiinflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı hafifletmeye yardımcı olur. Araştırmalar, alerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefil kökünün bunu bastırdığını göstermektedir.

– Kanseri önler

Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanserinin ve diğer birçok kanser türünün önlenmesinde yardımcı olur. Kolonda kolorektal kansere yol açabilecek kanserojen aktivitenin önlenmesine yardımcı olan antienflamatuar özelliklere sahiptirler.

ZENCEFİLİN VİTAMİNLERİ

Zencefil çok sayıda önemli vitaminleri ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir.

100 gram çiğ zencefil yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

– 80 kalori

– 17.8 gram karbonhidrat

– 1.8 gram protein

– 0.7 gram yağ

– 2 gram diyet lifi

– 415 miligram potasyum

– 0,2 miligram bakır

– 0,2 miligram manganez

– 43 miligram magnezyum

– 5 miligram C vitamini

– 0,2 miligram B6 vitamini

– 0.7 miligram niasin

– 34 miligram fosfor

– 0.6 miligram demir