"Hiç kimse bizden umudumuzu söküp alamaz", Liverpool'u eleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in sözleriydi. Ne de güzeldi... Hırvatistan'dan gelen adam Beşiktaş'ın DNA'sını çözmüş, "Kimse bizim hayal kurmamızı engelleyemez, umudumuzu söküp alamaz" diyor...

Bir de Trabzon maçının sonrasına dönelim. 'Beşiktaş'ın evladı', "Ağlayan çocuklar var" diyen gazeteciye "Egzareje ediyorsun" -ki doğrusu egzajere- diyor. Olur mu? Olmaz. Beşiktaş'ta hiç olmaz.

Bugün herkesin derdi sportif başarısızlığın ötesinde; verilen sözlerin unutulmuş olması, kimsenin sorumluluk almaması ve art arda gelen birbirinden pervasız açıklamalar. Her maç sonu "Olur böyle maçlar" duymak istemiyor hiç kimse.

Çünkü Beşiktaş taraftarı maçı kaybedip kaybetmemekten öte, umudunu kaybetmeye kırılır.

'Elin Hırvat'ı' o zaman görmüştü, "Hiç kimse bizden umudumuzu söküp alamaz". HİÇ KİMSE...