Jose Mourinho Türkiye’ye geldiğinde buraya göre davranır, yurt dışı daha farklıdır düşüncesinde olanlar yine yanıldılar. Mourinho’yu çok daha iyi tanımak için Robert Beasey’nin yazdığı ‘Kazanmanın Anatomisi Jose Mourinho’ kitabını bir kez daha okumalarını tavsiye ederim.

Onun için en önemli şey oyuncularının kaybetmemesidir. Sahada oyunculara verilen Mourinho taktiklerini uygulayan takımlar ve oyuncular hep başarılı oldular. Onun oyun yapısı sahayı tamamıyla kontrol altına almak ve acele etmeden gollerini bulmaktır. Üstünlüğünü rakibine hep kabul ettirmek ister.

Oyun mantalitesi ondan iyi olan kadrolara karşı ise gerekirse otobüsü bile park eder. Tabii ki stratejik düşünceleri ve hamleleri çok önemlidir. Sahanın dışında yaptığı açıklamalar, yönlendirmeler hep kendi takımını düşünerek planladığı senaryolardır. Budur Jose Mourinho. Hiç değişmedi ve değişmeyecek. Bu yüzden de görev yaptığı İspanya’da olsun İngiltere’de olsun seveni çoktur ama hoşlanmayanı da çoktur.





Bu şu anlama gelmesin: Hiçbir şekilde artık bundan sonra konuşmayacak, yorum yapmayacak, rakiplerle ilgili değerlendirmede bulunmayacak. Ben yine de onun eleştirilerini duyacağımız kanaatindeyim. Bu ceza almasına yol açıyor. Avantaj mı? Bence bizim ligimizde değil. Fenerbahçeli oyuncuları pozitif mi negatif mi etkileyecek. Hep birlikte göreceğiz. Final olarak huylu huyundan vazgeçmez.

GERGİNLİĞI SÜRDÜRMEMELİ

Okan Buruk’a gelince. Galatasaray 1 aydır iyi oynamıyor. Eğer maçı kaybetseydi hem takımı hem kendisi epey yıpranacaktı. Bu yüzden o gerginliği ben normal karşılıyorum. Kendisi bizim ligi Mourinho’dan daha iyi biliyor. Onun için önemli olan bu gerginliğini daha fazla sürdürmemesi. Çünkü bu işten kazançlı çıkan Okan Buruk olmaz. Kendisi de bunu gayet iyi biliyor bence. Esas mesele takımın oyun sistemini tekrar iyi oynadığı zamana döndürebilmesi.