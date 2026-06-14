Çelişkiler ülkesindeyiz...Öyle tuhaf şeyler oluyor ki şaşırmamak mümkün değil...Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un, bir sohbet ortamında anlattığı fıkraya tepki göstererek:“Belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz” diye sert bir açıklama yapmıştı.Hukuk açısından doğru ifadelerdi bunlar... Fakat, aynı muhterem bakan, İBB Davası nedeniyle Silivri’de yargılanmakta olan Medya A.Ş. Genel Müdür Fatoş Pınar Türker’in başına gelen insanlık dışı olay için nedense hiç sesini çıkarmadı?Adaletin terazisi nerede kaldı?★★★Pınar Hanım gözaltına alındıktan 443 gün sonra mahkemede ifade vererek yaşadığı fiziksel ve psikolojik işkenceyi ayrıntılarıyla anlattı. Mahkeme salonunda onu dinleyenlerin yürekleri sızladı, tüyleri diken diken oldu.Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve penceresiz, pis bir odaya kapatılan Pınar Türker, ifadesinin devamında şunları anlattı:“Bir kadın memur geldi. ‘Arama yapacağız’ dedi. Arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni... ‘Soyun’ dedi.‘Nasıl yani?’ dedim. Eldiven taktı eline... ‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. ‘Tamam giyinebilirsin’ dedi. Peki dedim gidebilir miyim? ‘Hayır, eşofmanını da indir’ dedi, indirdim.‘Çamaşırını da...’‘Nasıl yani?’‘İndireceksin’Dolaysıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim.‘Şimdi yere çömel’ dedi. Çömeldim.‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Başını çevir, arkana dön, eğil’ filan...‘Tamam’ dedi.”★★★Daha sonra cezaevine götürülmüş Pınar Hanım... Bir gün sonra SEGBİS Sistemi ile savcının odasına bağlanmış. Pınar Türker ifadesinde şöyle anlatıyor:“Savcı dedi ki: ‘Yaa şimdi ağlarsın böyle karşımda. Ben sana ne dedim?’ dedi.‘Savcım, ben yeniden ifade veririm, vermemi istiyorsanız... Bir avukatıma sorayım.’‘Hâlâ avukat diyorsun bana... Sen bu kafayla bir daha çocuklarını asla göremeyeceksin’ dedi.‘Sen bekârsın değil mi?’ diye sordu.'Evet'‘Velayetleri de sende...’'Evet'‘Senin çocukların reşit de değildi değil mi?’'Değil'‘Eh, artık Sosyal Hizmetler alır senin çocuklarını... Ya bana gelir konuşursun ya da malını mülkünü de alacağım’ dedi.”★★★Sevgili okurlar... Bunlar ifadenin kısa bir bölümü... Hepsini nakletmeye bu sütun yetmez.Tüm uygar dünyada çıplak arama “işkence” sayılıyor. İnsanlığa aykırı bu suçun zaman aşımı da bulunmuyor. NOT: Yazımı bitirirken bir haber geldi: İçişleri Bakanlığı insanlık onurunu kıran çıplak arama nedeniyle soruşturma başlatmış. Dilerim gereği yapılır!★★★Avrupa Raportörü Amor “Dehşete düştüm” dediEmniyet Müdürlüğü’nde bir kadın sanığa “Cinsel organına varıncaya kadar çıplak arama” yapılması olayına Avrupa’dan da sert tepki geldi.Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanches Amor, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında:“Fatoş Pınar Türker vakası beni derinden etkiledi.Kamuoyuna mal olmamış nice kadının benzer korkunç bir deneyimden geçtiği düşüncesi de beni aynı derecede dehşete düşürdü” dedi.Nacho Sanches Amor mesajının devamında “Türkiye’nin çirkin yüzü yükseliyor olabilir. Ancak gücü kötüye kullananlar Fatoş Pınar’ın temsil ettiği ışığı söndüremeyecek. Gerçek anlamda Cumhuriyet değerlerini savunan Türk halkının ışığını... O Türkiye hâlâ mücadele etmeye değer” ifadelerini kullandı.Bu arada CHP’li Sezgin Tanrıkulu da 33 soruluk önerge vererek, çıplak aramayı Meclis’e taşıdı. Peki, bundan bir sonuç çıkar mı? Hiç sanmıyorum!GÜNÜN SÖZÜİnsan, iyi ve temiz bir ruhla doğar, onu kötü yapan toplumdur!