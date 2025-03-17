Rangers maçından sonra Samsunspor maçının kolay olmayacağı belliydi. Fiziki ve mental yıpranma olması gayet doğaldı. Jose Mourinho bazı değişikliklere gitmişti. Mesela Oğuz ilk devre takımın en istekli gözüken oyuncuların başında yer almıştı. Fred çok top kaybetti. Pas yüzdesi düşük kaldı. Amrabat Rangers maçında inanılmaz savaşmıştı. Bu yüzden dün gece temposu ilk yarı düşük kaldı. Talisca ikili mücadelelerde genelde yerde kaldı. Çok güçlü olmadığının önemli bir göstergesiydi o anlar. Sol kanatta Kostic iyi işler yapmaya çalıştı.

Samsunspor tam bir teknik direktör takımı olduğunu yine kanıtladı. Takım savunmaları ve temaslı oyundaki başarıları dikkat çekti. Hücumda yoktular yalnız. Devreyi hiç şut atamadan bitirmişlerdi. Tadic, Dzeko ve Talisca üçgeni En Nesyri’nin sahada yer aldığı zamandaki etkisini fazla gösteremedi. Talisca genellikle ceza sahası dışında kaldığı için Dzeko bu kez pas trafiğinde ön plana çıkamadı. Tadic ise dün gece ritmini bulamamış bir görüntü sergiledi.

Maçtaki en kritik anlardan biri oyuna sonradan giren Szymanski’nin kafasından direğe çarpıp dışarı giden toptu. Fenerbahçe, o ana kadar bu kadar net pozisyon yakalayamamıştı. İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında oyunda olsa etkisi sanki daha iyi olurdu. Hücumda çeşitlilik ve çabuk olma açısından daha erken şans bulması denenebilirdi. Samsunspor bitime doğru 10 kişi kaldı.Bu yüzden defans güvenliğini iyice artırdılar. Fenerbahçe her şeye rağmen müthiş baskı kuramadı.

Hücumda yeri geldiğinde rakibi öyle bir bunaltırsınız ki, topu ancak gelişi güzel vuruşlarla uzaklaştırmak zorunda kalır. Böyle bir atak zenginliğini bir türlü sağlayamamıştı Fenerbahçe. Ancak uzatma anlarında bu baskı hissedildi ama yetmedi. Zirve yolunda çok büyük kayıp yaşandı dün akşam Kadıköy’de..