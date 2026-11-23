Galatasaray, birçok eksiğine, hatta Osimhen’in yokluğuna rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yönetim sorunları, sakatlıklar ve zemin problemiyle uğraşırken en büyük rakibiyle arasındaki puan farkı kaşla göz arasında 11’e yükseldi.

Şimdi Galatasaray’ın önünde çok kritik iki maç var. Yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Aston Villa karşılaşması ve pazartesi günkü Beşiktaş derbisi… İki maça da Galatasaray birçok eksikle çıkacak. Ufak da olsa Osimhen’in Beşiktaş derbisine yetişmesi veya en azından kadroda yer alması için büyük çaba var.

Galatasaray bu iki maçtan da kayıpsız çıkarsa artık tüm rüzgarı arkasına alacak ve herkese, “Olumsuzluklar bizi durduramaz” mesajını verecek.

ÇİMLERDE SON DURUM NE?

Bilindiği üzere RAMS Park’ın zeminindeki bozukluk hem futbolcular hem de Okan Buruk tarafından çok eleştirilmiş, Samsunspor maçı da bu yüzden Başakşehir’de oynanmıştı. Bugün Aston Villa’nın stadyumda yapması gereken antrenman da rica üzerine iptal edilmişti.

Zeminin durumu şu an ‘en iyi halinde’ olmasa da geçtiğimiz haftalara oranla iyi durumda. Ancak hibrit çimlerin ve bakım çalışmalarının çok yeni olması, ayrıca yarın akşam yağmur beklenmesi nedeniyle kafalarda soru işaretleri var.

Hem yağmur hem de maçtaki tahribat sonrası zeminin durumunun ne olacağı sorusuna kimse yanıt veremiyor. Yönetimin bu sorunu buralara kadar getirmeyip çok daha önceden çalışmalara başlaması gerekiyordu. Fakat görüldüğü üzere iş işten çoktan geçti.

Umarım maç sırasında herhangi bir yağış olmaz ve karşılaşma kazasız belasız atlatılır.