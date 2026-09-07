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File önünde yazılan tarihi bir destana, Türk sporunun altın sayfalarından birine daha hep birlikte tanıklık ettik. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde dünya voleybolunun en güçlü ekollerinden İtalya’yı nefes kesen bir mücadele sonunda mağlup ederek kupa yolculuğunu zaferle taçlandırdı.

Pes etmemenin ne demek olduğunu bir kez daha gördük. Kabusu da rüyayı da aynı maçın içinde yaşadık.

Kaybettiğimiz 25-16 ve 25-12’lik setler ise korku filmi gibiydi. Bu skorlara bakıp maçın sonunda kazanan tarafın Millilerimiz olması rüya gibi bir şey.

Tüm oyuncularımızın turnuva boyunca katkısı büyük elbette ama bu maçın kaderini çizen ve sahada devleşen isimlere ayrı bir parantez açmak gerekiyor:

Oyuna girdikten sonra sahaya bambaşka bir enerji katan Derya Cebecioğlu, soğukkanlılığı ve bitirici sayılarıyla hücumda etkili olurken, en önemli katkıyı da savunmada verdi.

Kaptan Eda Erdem ise her zamanki gibi sadece oyunuyla değil, liderliğiyle sahanın hakimiydi.

Ve elbette durdurulamaz güç Melissa Vargas... İtalyan savunmasını çaresiz bırakan smaçları, servis turları ve hırsıyla bir kez daha dünyanın en iyilerinden olduğunu kanıtladı.

Lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Böylece bir kez daha Avrupa’nın tepesinde biz varız.