Bilgiler denince akla Merkür gelir. Şu sıralar Merkür İkizler burcunda hareket etmekte ve yaklaşık 1 yıldır aynı burçta seyretmekte olan Jüpiter’in hayatımıza getirdiklerine baktığımızda, bilgilerin iletimi ya da genel anlamıyla iletişim ve haberleşme konusunda hayli aktif bir süreçten geçmekte olduğumuzu görüyoruz.

MERKÜR-JÜPİTER KAVUŞUMU

İkizler burcunda Merkür ve Jüpiter’in kavuşumunu hissetmeye başladığımız, özellikle de İkizler burcunda yeniayı deneyimlediğimiz son günlerde bilgi aktarımı iyice hızlandı. Eğitim, yayıncılık, seyahatler gibi İkizler burcuyla temsil edilen hayat alanlarında trafiğimiz yoğunlaştı. 8 Haziran’daki tam kavuşuma kadarki süreçte daha da yoğunlaşacak.

KRİTİK DERECE

Merkür-Jüpiter kavuşumu 29 derece İkizler burcunda olacak. Bir burç 30 derece olduğundan, 29 derece her bir burcun son derecesidir. Son dereceler kritiktir. Sonlanma, bir sonraki evreye hazırlanma ile ilişkilidir. Anateric olarak ifade edilen bu dereceler bazı kadim astrologlar tarafından ölümcül olarak da tanımlanmıştır.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Türkiye astroloji haritasının 12.evinde 29 derece İkizler burcunda yerleşen Ay, genel olarak halkın göstergesidir. Yani Ay kritik derecededir. Gizli düşmanlıklar, hastalıklar, hapishaneler ve hastaneler gibi bazı diğer anlamlarının yanı sıra 12.ev dışa gözükmeyen, özel, saklanan, gizli olan şeylerle alakalıdır. Tam da ülkemiz haritasının Ay derecesine iz düşen bu kritik kavuşum, belki de kritik bilgilerin ortaya çıkmasına işaret etmektedir! Bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldığım yazımı izlemek için tıklayınız https://youtu.be/e2B6AR0KmTM

İYİCİLLER İŞ BAŞINDA!

Geleneksel astrolojide iyiciller veya uğurlular olarak tanımlanan Jüpiter ve Venüs gezegenleri önümüzdeki hafta boyunca altmış derecelik uyumlu açıda olacaklar. Bu olumlu paslaşma, öncelikle sosyal hayatımıza ve özel ilişkilerimize, genel olarak finansal konulara olumlu yansıyabilir. Kişisel bakım, alışverişler açısından verimli olan önümüzdeki hafta, özellikle 5 Temmuz civarında bu olumlu enerji zirve noktasına varacak.

CESARETİNİZİ TOPLAYIN VE KONUŞUN!

Merkür ve Mars arasındaki altmışlık açının etkilerini olumlu yönde kullanmak üzere, kendimizi cesurca ama dozunda ifade etmek üzere önümüzdeki haftayı kullanabiliriz. Bu bağlamda özellikle 5 Haziran ve 6 Haziran günlerini kullanabiliriz.

SAKİN VE HUZURLU ORTAMLARDA OLUN

İlişkiler gezegeni Venüs aynı zamanda hoşlandığımız, yapmaktan zevk aldığımız şeyleri temsil eder. 6 Haziran sabahı 07:42 itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiyor. Boğa burcu sakin, dingin, huzurlu ortamları temsil eder. Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte böylesi ortamlarda vakit geçirmek bize iyi gelebilir. Tabii huzurlu insanlarla birlikte olmayı da tercih edebiliriz.

MOTİVASYONU YÜKSELTİN!

Merkür ve Kiron arasındaki altmışlık açının etkili olacağı önümüzdeki hafta, iletişim içerisinde olduğumuz kişilerin cesaret ve motivasyonunu yükseltecek konuşmalar yapabiliriz. Daha iyisini yapmaları için etrafımızdaki kişileri harekete geçirebiliriz. Sözlerimizle başkalarına şifa olabiliriz.

NEFSİNİ KURBAN ETMEK

Kurban Bayramı’na yaklaşıyoruz. Son yıllarda üzücü manzaralarla karşılaşıyoruz. Bir hayvan sever ve hayvan dostu olarak, kesim öncesinde kurban edilecek hayvanları bir yerden başka bir yere taşıyorsak incitmeden, korkutmadan, onlara dehşet anlar yaşatmadan bunu yapmamızı; kesim esnasında usulüne göre yapıp hayvanı ve kesenin kendisini yaralamadan tamamlanmasını canı gönülden diliyorum. Öte yandan, unutmamalıdır ki kurban edilen koç aslında nefsin kurban edilmesidir. Bilvesile, öncelikle nefsimizi kurban etmenin anlamının farkında olmamızı diliyorum.

YAYAP ZEKA İŞLERİNİ ELİNDEN ALABİLİR Mİ?

Fransa, Romanya, Kanada, Yunanistan, Avustralya ve Tayvan ve Türkiye’den tanınmış astrologlar AstroArt Astroloji Okulu ev sahipliğinde İstanbul Altunizade’de yapılan 15. ULUSLARARASI ASTROLOJİ KONFERANSIN’DA bir araya geldi! Katılımın hayli yüksek olduğu konferansta astrolojinin çeşitli branşlarında sunular ve atölye çalışmaları yapıldı. Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova’nın sunuculuğunu üstlendiği konferansta, Astroloji Okulu Kurucusu olarak bendeniz açılış konuşmamın ardından gümüş astroloji haritasına dayanarak bu yıl ve önümüzdeki yıllar için bazı astrolojik tahminlerde bulundum.

ASTROLOGLAR ENDİŞELENMELİ Mİ?

Konferansta “Astroloji ve Yapay Zekâ Birbirine Meydan Okuyor” başlıklı bir de panel yapıldı. Astroloji Okulu eğitmenlerinden Dilara Efeoğlu’nun yapay zekanın astrolojiyi nasıl etkileyeceğine dair sorularına, yapay zekâ ve astroloji uygulaması sahibi olan astrolog Aygül Aydın bu konudaki deneyimleri ile yanıtlar verdi. Kişisel olarak doğum bilgileri ile astrolojik haritasına ulaşabilen kişilerin, pratik ve en basit anlamda doğum haritaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerini ifade etti. Astrologları ve astroloji öğrencilerini “Yapay zekâ, astrolojinin gelişmesi için olumlu bir etken mi? Yoksa astroloji için mesleği ve disiplinini kayba uğratacak bir unsur halini alabilir mi?” soruları üzerine düşünmeye davet eden Dilara Efeoğlu, yapay zekanın etik ve doğru kullanılması halinde astroloji çalışmalarına önemli katkılar sağlayabileceğini, ancak bir insan astroloğun yerini asla alamayacağını ifade etti. Aynı görüşü paylaşan Aygül Aydın ise, kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli astroloji uygulaması çalışmaları sırasında, yazılımın temelini oluşturan verilerde teknik bilgi kadar sezgisel değerlendirmelerin de önemli olduğunu vurguladı. Aydın, verilerin analizinde insan yorumunun hâlâ vazgeçilmez olduğunu belirtti.

İNSANİ YAKLAŞIMIN YERİNİ TUTAMAZ

Bu konuda görüşlerimi paylaşmak isterim. Astrolojide insani ilişkiler çok önemlidir. Bir haritaya bakarken tecrübeniz, sezgileriniz, vicdani sorumluluğunuz işin içerisine giriyor. Ama yapay zekâ için bunları söyleyemeyiz. Uzun yıllardır yaptığım kişisel danışmanlıklarımda karşımdaki kişinin doğum haritasının potansiyellerini, o an içinde bulunduğu durumu anlayabilmem için sadece bilgimi değil, tecrübemi ve bunun yanı sıra insani empatimi kullandım. Her danışana önündeki dönemde karşılaşacağı muhtemel durumları aynı şekilde söyleyemezsiniz. Yapay zekânın bu konuda bir insanın gösterebileceği hassasiyeti ve ifade etme inceliğini gösterebileceğini sanmıyorum. Hitabet bir sanattır ve bir sanat olarak tanımlayabileceğimiz astrolojide çok önemlidir. Neyi nasıl söyleyeceğinizi ve zamanlamasını iyi belirleyemezseniz, danışana faydadan çok zarar verebilirsiniz.

SADECE BİLGİ DEĞİL, BİLGELİK İSTER!

Ayrıca, astroloji eğitmenliği açısından da geçerlidir. Çünkü astroloji sadece bir kitap bilgisi değildir, astroloji bilgelik ister. Bu bilgelik, uzun yıllar içerisin de tecrübelerle harmanlanarak gelişir. Sadece bilgi olarak aktarılamaz, bu aktarım esnasında kullanılan dil ve yaklaşım, tavırlar büyük önem taşır. Bu yüzden herkes gerçek bir astroloji eğitmeni olamaz. Yapay zekânın ise bu konuda pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Astroloji eğitmenliği sabır, emek ve şefkat ister. Öğrencileriniz adeta özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınız gibidir. Aranızda müthiş bir duygu bağı oluşur ve bu eksik kaldığında, sadece soğuk ve katı bir paylaşım olur.

KENDİNE ÖZGÜ BİR STİLİ YOK!

Astroloji yazarlığı açısından bakarsak, uzun yıllar içerisinde pek çok kitap ve makale yazmış ve kendine has bir tarzı olan bir yazar olarak, oradan buradan toparlanmış bilgilerle yapay zekânın kendine özgü bir yazı stili ortaya çıkarabileceğini de hiç sanmıyorum. İçerik oluşturmak için Chat GPT’den istifade edenlerin yazdıkları tez, makale ve kitapların sadece bilgi aktarmaktan öteye geçemeyeceğini düşünüyorum. Zaten bunların kişiye özgü olmadığı okuyucu veya öğrenciler tarafından hemen fark ediliyor ve tepkiler yağmaya başlıyor gördüğüm kadarıyla. Ben halen saatlerimi verip yazılarımı yazmaya devam ediyorum. Özetle, yapay zekânın, astroloji gibi kadim bir bilginin insanlara doğru bir şekilde aktarılması konusunda astrologların yerini alacağını düşünmüyorum.

NASIL FAYDALI OLUR?

Profesyonel astrologlar geleceğe yönelik tahminler yaparken, tekrarlayan gezegen örüntülerinin tarihsel açıdan hangi olaylarla örtüştüğünü araştırırlar. Göksel konumlar tıpa tıp tekrarlamasa da benzerliklerden yola çıkarak yapılan tahminlerin isabet oranı daha fazladır. Bu yüzden, araştırma ve istatistik yapma açısından yapay zekâdan istifade edilebilir. İnisiyatifi alan ve son değerlendirmeyi yapan tüm bilgiyi ve tecrübeleri harmanlayan astrolog olur ise, yapay zekâ doğru kullanılmış ve önemli ölçüde fayda yaratmış olur.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabaha karşı saatlerde sert ve sarsıcı bir atmosferde olabiliriz. İlerleyen saatlerde gergin etkiler azalıyor. Üzerinde uğraştığımız işleri daha fazla detaylandırmamız gerekebilir. Planlı ve sistemli hareket etmek kazandıracak.

Salı sabahının erken saatlerinde sürtüşmelere açık olacağız, abartılı eleştirilerden uzak durmamızda fayda var. Günün ikinci yarısında iletişimde sıkıntı, zorlanma, yanlış anlaşılma riskleri mevcut.

Çarşamba gününün ilk yarısında sürpriz ve güzel gelişmeler yakalayabilir, yenilikler yapabiliriz. Öğle sonrasında abartılardan, gereksiz harcamalardan uzak durmamız yerinde olur. Akşam saatlerinde engellerle karşılaşabilir, hatalara ve yanlışlıklara açık olabiliriz.

Perşembe günü genelinde bazı hayırlı gelişmelere açık olabiliriz. Günün ikinci yarısında şans ve fırsatlar daha da artıyor. Sevdiğimiz insanlarla bir araya gelebiliriz. Cesaret isteyen konuşmaları ve yazışmaları yapabiliriz.

Cuma gününün enerjisi yüksek olacak. Spor, yürüyüş gibi enerji isteyen aktiviteleri yapabiliriz. Agresyon yaratmayan, sakin ve huzurlu insanlarla birlikte olmayı da tercih edebiliriz. Akşam saatlerinde sakarlıklara, kazalara dikkat!

Cumartesi sabah saatlerinde ilişkiler açısında stresli olabiliriz, farkında olalım! Öğle saatleri civarında sert ve agresif bir enerji atmosferinde olabiliriz. Şartları zorlamasak isabet ederiz.

Pazar günü yapacağımız iş ve konuşmalarda bir şeyler rahat ve pürüzsüz akabilir. Bilgi ve iletişim açısından kritik etkilerin de devrede olacağı gün genelinde gizlide olan bir şeyler ortaya çıkabilir.