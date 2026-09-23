Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı beyanat verdi, “Bu şekilde bu lig bitmez!” dedi. Bakınız bu beyanatta ince birkaç ayrıntı var. “Bu hakemlerle bu iş bitmez” demiyor. “Bu şekilde bitmez” diyor. Bir yerde son derece haklı, bir yerde son derece yanlış. Sayın Başkan! Uçak kalkarsa ya düşer ya da gideceği yere iner. Yıllardır olduğu gibi LİG BU ŞEKİLDE bitecek. Amaaaaa… Bak Başkan, ben Beşiktaş Başkanı olsaydım beyanatı bu şekilde vermezdim. Hep söylerim, “Bu şekilde olmasın ama nasıl olsun?” Şimdi bunları yazacağım. Bak Sayın Başkan (şekilleri) sırayla yazıyorum: 1- Bu hakemler kimin hakemi? TFF’nin hakemleri. Göğüslerinde kimisinin FIFA kokartı var kiminde TFF. Bir futbolcu hakeme küfrediyor, hakem burada bir şahıs. Ama o küfür hakemin göğsündeki kokarta gider. TFF varsa ona, FIFA varsa FIFA’ya. FIFA kokartı takan bir hakem yurtdışında maç idare ederken bir futbolcu ona küfretsin, FIFA o küfür kendisine edilmiş gibi o futbolcuya büyük ceza verir. Ama Türkiye’de bir futbolcu hakeme küfrettiği zaman hakemler cesaret edip de gereğini yapamazlar. O küfrü hem kendileri yerler hem de bağlı oldukları federasyona yedirirler! Ben Beşiktaş Başkanı olsam bu açıklamaların yorumunu yaparak, “Bu küfür kime” derdim? KAFAYLA YERE SERERİM Not: Hiçbir vatandaş görev yapan polise hakaret edemez. O polisin ismi Ahmet, Mehmet olabilir ama o Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisidir. Devlet senden hesap sorar haklı olarak. Peki yıllardır TFF bu küfreden futbolculardan hesap sordu mu? Hayır! O futbolcular da ‘köpeksiz köyde değneksiz gezdiler!’ Neymiş efendim bu cümle Avrupa’da yasak değilmiş. Sen bana bu cümleyi yolda söylesene. İki kafayla yere sereyim ve sonunda haklı çıkayım. Akıl vermeyin beyler, geçiniz. Ama Türkiye’de bu işler gücü yetene oluyor. Bu son olayda küfreden futbolcu ile küfür yiyen hakeme TFF ceza verebilecek mi? O küfür bir yerde TFF’ye edildi. Bekleyip göreceğiz. 2- 90 dakika boyunca Amed Sportif 25 faul yapmış, Beşiktaş ise 7. Bu, şunu gösteriyor: Beşiktaş takımı futbol oynamak istiyor, rakip takım önce onun üstünlüğünü kaybettirmek, sonra kendi bildiğini yapmak. Peki, burada ne yapılmalı? Adalet sağlayan kişi olan hakem ne iş yapar? İyi niyetli olana yol verir, art niyetli olanın yolunu kapatır. Hakem ne yaptı? Teknik olarak art niyetli olanın yolunu açtı, iyi niyetli olanın yolunu kapattı. Bunu anlatırdım Sayın Başkan, herkese de kapak olurdu! 3- Vlahovic’e yapılan pozisyona penaltı, vermedi. Böyle bir yorumla maç yöneten hakem ona penaltı verebilir miydi? A- Cesaret olarak. B-Teknik olarak? BEŞİKTAŞ BU BAĞDAN ÇOK ÜZÜM YER İlk 6 haftada beğendiğim tek takım var: Beşiktaş. Teknik direktörü ile birlikte doğru yolda gidiyorlar. Ama çocuk bile 9 ay 10 günde doğuyor. Bazen 7 ayda da oluyor ama kuvöze sokuyorlar, ne olacağı da belli olmuyor. Beşiktaş seyircisi sabrederse bu bağdan çok üzüm yiyecekler. Biraz sabır. Trabzonspor da doğru işler yapmaya kalktı. Onlara da sabır lazım. Ama Trabzonspor seyircisi sabır taşı değildir, çabuk çatlar. Galatasaray doymuş aslan, yanına kuzuyu koy yemez. Fenerbahçe de eskilerden medet umuyor. Bit pazarına nur yağar mı onu bilemem. TALİSCA’YI GÖNDERİP LUKAKU’YU ALAN KİM? Aziz Yıldırım diyor ki “Kante’ye bu para verilir mi? Yarısına satarım.” Ben de Aziz Yıldırım’a soruyorum: “Talisca’yı sen mi sattın, yönetim mi, teknik direktör mü?” Talisca’yı satıp, Lukaku’yu hanginiz aldınız, merak ediyorum. Cevaplar mısınız? SALAH SANA DEĞİL SEN SALAH’A UYACAKSIN Salah’ı aldığına göre ya kendini değiştireceksin ya Salah’ı. Salah’ı değiştiremeyeceğine göre kendini değiştireceksin. Ya Salah’ı kendine uyduracaksın ya da sen Salah’a uyacaksın. Salah’ı alıyorsan yerli teknik direktörle çalışamazsın arkadaş. Yabancı getirmen lazım. Bazıları kızıyorlar ama çok net bir şey söylüyorum; şu anda Türkiye’de Milli Takımı çalıştıracak yerli teknik adam yok. Olsaydı Trabzon’u çalıştırırdı. BURUK’UN ARKASINDA DEĞİL YANINDA DUR BAŞKAN! Dört büyükler yıllarca yaptıkları hovardalığın cezasını çekecekler. İnanılmaz paralarla transferler yaptılar. Alırken de satarken de. Kâr eden çok az oldu, hep zarar. Ama her beyanatta “TFF ve hakem” diyorlar. Yani yalan rüzgârı. Hiç aynaya bakmıyorlar. Dört sene şampiyon olan Okan Buruk’a soruyorum: “Yerli kaç oyuncu çıkardın? Alınan futbolcuların hangisinden tam faydalandın, faydalanamadın.” Galatasaraylı taraftarlar İlkay’ın eşini rahatsız ediyorlarmış, “Kocan niye oynamıyor?” diye. O da cevap vermiş, “Bana bunu sormayın, teknik direktörünüze söyleyin” demiş. Kadın haklı. Galatasaray son dört yılda rakibi Fenerbahçe çok büyük hatalar yaptığı için şampiyon oldu. Yani bir yerde sarı-lacivertliler altın tepside şampiyonlukları verdiler. Bu sene de olur mu onu bilemem ama gidişleri kötü. Dursun Başkan beyanat veriyor, “Okan’ın arkasındayız” diye. Dursun Başkan bayram değil seyran değil bu beyanatı neden verdin? Teknik direktörün arkasına geçme yanında dur.