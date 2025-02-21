Mourinho, 3-0’a rağmen Anderlecht deplasmanında sahaya as11’ini sürerek şu mesajı verdi: Ben bu kupayı istiyorum. Bu bakış Fenerbahçe için turu geçmekten bile daha önemli.

4. dakikada ev sahibi ekibin ikramıyla gelen gol maçı fiilen bitirdi. Dzeko’nun En Nesyri ile olan uyumu balla kaymak tadı vermeye başladı. Maç fiilen bitti ama bizim için aksiyon olacak ya tribünde yaşanan istenmeyen olaylar sonrasında İsviçreli hakem soyunma odasına gidiverdi. 18 dakikalık bekleyiş zaten perşembe başlayıp cuma günü biten maçı sahura doğru programına çevirdi.

Sahaya tekrar döndük derken bu kez İrfan Can, ödeşelim diyerek Vasquez’e golü ikram etti.

İkinci yarıda on dakikalık baskı sonrasında kalemizde ikinci golü de gördük. Ancak sarı-lacivertli ekibimiz çabuk toparlandı, çalışılmış bir korner organizasyonunda Skriniar’ın indirdiği topu çiçeğimiz Yusuf Akçiçek’le ağlara yolladık. Panik havası dağıldı, son 16 bileti cebe kondu.

Fenerbahçe sahadaki kendinden emin duruşuyla çeyrek finale yakın izlenimini veriyor. Ancak yine de üçlü savunmanın sıkıntılarını Mourinho’nun biraz daha gözden geçirmesi şart.