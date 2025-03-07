Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki öyle bir kayıkçı kavgası izliyoruz ki Avrupa maçları bize gerçekleri acı şekilde gösteriyor. İşte futbolumuz bu! Sadece ağzımız çalışıyor. Konuştuğumuzun onda birini sahada gösterebilsek neler yapacağız da olmuyor işte.

Glasgow Rangers maçı bize Jose Mourinho’nun iflasını bir kez daha gösterdi. Hayat geçmişle yaşanmıyor. Portekizli yine bir büyük bir kritik maçta yok. Olmadığı gibi dokunuşu da yok. Yaptığı her hamle geri tepti yaptığı her değişiklik takımı geriye götürdü. Süper Lig’de Anadolu takımlarına karşı teknik direktörlüğe gerek kalmıyor. Taraftar ve camia tam havaya girmişken, Süper Lig’i unutup Avrupa’da final hayalleri kurarken Jose bize buralarda lazım. Ama onun da gündemi kalabalık: Sirk, orman, yapı, maymun, yabancı hakem, dış basın vs… Kısacası Mourinho bizi kandırıyor.

Üçlü başla, hatanı anlayınca dörtlüye dön. Faturayı genç Yusuf’a kes. Maçın en kötüsü Tadic’e 90 dakika sabret. Kurtarıcı olarak da yüzüne bakmadığın Saint Maximin ve İrfan Can Kahveci’yi oyuna sür. Mütevazı Glasgow seni iki pasta perme perişan etsin. Cerny-Dessert ikilisi bütün defolarını yüzüne vursun. Tek pasta defans hattın kumdan kale gibi dağılsın. Sen de sadece kornerden ve doldur boşalttan medet um. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik, dönen hiçbir topu alamadık. Bu mu Mourinho futbolu? Bize başka şeyler anlat Jose.